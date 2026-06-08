Ahí les va una más de Estados Unidos como anfitrión del Mundial 2026. Además de todas las broncas con las visas de la delegación de Irán, así como la de futbolistas y periodistas de Irak ahora hay que sumarle el caso de Omar Abdulkadir Artan, árbitro de Somalia, quien fue deportado a Turquía en un caso confuso y FIFA ha hecho oficial que se perderá la Copa del Mudo.

Omar Abdulkadir Artan es considerado el mejor árbitro de África y había presentado problemas para obtener la visa, ya que Estados Unidos restringe la entrada de ciudadanos de Somalia, por lo cual se perdió parte de la preparación previa al Mundial, que incluye seminarios. El Mundial se inaugura este 11 de junio, en Ciudad de México.

Omar Abdulkadir Artan / Fernando Palomo via X

Deportan al mejor árbitro de África previo al Mundial

Artan había tramitado su visa con apoyo diplomático y a pesar de los retrasos consiguió el documento (o sea que sí tiene visa), por lo cual viajó desde Kenia a Turquía y de Turquía a Estados Unidos.

Sin embargo, a su llegada a Estados Unidos se le negó la entrada y fue deportado de regreso a Turquía, sin un motivo específico.

Omar Abdulkadir Artan / @Romain_Molina

FIFA confirma que Omar Abdulkadir Artan se pierde el Mundial

FIFA comunicó oficialmente que Omar Abdulkadir Artan no podrá ser parte del Mundial por las restricciones del gobierno de Estados Unidos, lo cual queda fuera del alcance de la FIFA.

“La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidos los trámites de visados, y ha sido informada por las autoridades que el estatus del señor Artan no se cambiará en el presente.

“De acuerdo con eventos anteriores de la FIFA, un gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y quién es admitido en su país”, indica el organismo.