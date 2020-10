“No le digas a tus papás”: Niña graba a sujeto que intentó seducirla para abusar de ella

Cuando somos niños nuestros papás y mamás nos enseñan a no hablar con extraños en la calle. Algo muy razonable tomando en cuenta que al ser pequeños nos cuesta conocer las verdaderas intenciones de las personas más grandes hacia nosotros. Intenciones que muchas veces no son buenas, a pesar de que pueden parecer así.

Eso lo comprobó una niña que recientemente logró grabar al sujeto que intentó seducirla y llevarla a su casa para abusar de ella. Un hombre que invitó a la pequeña a su casa con la intención de tomarle fotos para ‘convertirla en modelo’, y quien le indicó a la niña que no dijera nada a sus papás porque ellos no la apoyarían con su sueño de recorrer las pasarelas.

La niña grabó al sujeto que la invitó a su casa

Este indignante hecho ocurrió en la ciudad de Belén, en Argentina. Una niña de 11 años captó con su celular el momento en el que un hombre comienza a preguntarle si tiene algunas prendas de ropa y zapatos de tacón, pues él afirma trabajar con modelos. Después, el individuo la invita a su hogar y le pide que no le diga nada a nadie.

“Mi casa está allá, yo te voy a decir cómo te vas a parar, cómo te vas a vestir. ¿Te animás?… Vos sos menor, no le digas a tus papás porque no te van a dejar”, menciona el sujeto del video. “¿En la tarde puedes ir? 10 minutos nada más… pero no le digas a nadie”, indica el sujeto que está a bordo de una motocicleta y no se da cuenta de que es grabado.

Acá va el video en cuestión:

Belén: Una menor grabó a un sujeto que le proponía ser modelo y le decía" No le contes a tus padres porque sos menor de edad y no te van a dejar" Posted by Catamarca Citytv on Monday, October 5, 2020

Ahora el sujeto enfrenta cargos por pornografía infantil

La inteligente niña le mostró el video a su mamá y juntas fueron a levantar la denuncia en contra del hombre, de apellido Moreno, que fue arrestado y ahora enfrenta cargos por “producción de pornografía infantil”, pues las autoridades correspondientes encontraron elementos incriminatorios dentro de su hogar.

A pesar del video de la niña y las demás pruebas halladas, el hombre acusado no quiso declarar ante las autoridades. Sin embargo, la policía de Argentina ya lo está investigándolo por su probable participación en una red de pedófilos, pues algunos de sus cómplices han comenzado a salir.

Y es que después de que se diera a conocer el video que les mostramos, medios locales indicaron que Moreno ha recibido tres nuevas denuncias por parte de menores de edad. Una de ellas donde se vio implicado uno de sus cómplices, quien podría comprobar las sospechas de la policía sobre la red de pornografía infantil donde el tipo está involucrado.