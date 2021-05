Murió otra víctima del colapso en Línea 12 del Metro; ya son 26 fallecidos

La tragedia tras el colapso de la Línea 12 del Metro no se detiene. La noche de este viernes falleció una víctima más de ese lamentable suceso, por lo que la cifra de muertos se actualizó y llegó a 26 fallecidos.

Araceli Linares falleció tras estar hospitalizada desde la tragedia en la Línea 12

Se trata de Araceli Linares Xiques, una mujer de 52 años que se encontraba hospitalizada en estado grave en el Hospital General del ISSSTE en Tláhuac, luego de resultar con lesiones de seriedad tras la caída de los vagones por el colapso en la también llamada Línea Dorada, entre las estaciones Olivos y Tezonco.

De acuerdo con información de Milenio, Araceli Linares sufrió lesiones graves en la cabeza, por lo que su estado de salud se mantuvo grave desde la noche de la tragedia en la Línea 12 y hasta la noche de este viernes, cuando falleció.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas. Pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos, así como veía por ti. TE AMO Y MUY PRONTO ESPERO ENCONTRARTE EN DONDE JAMÁS NOS PODRÁN VOLVER A SEPARAR”, escribió en Facebook uno de los hijos de Araceli Linares.

Sheinbaum envío mensaje por la muerte de Araceli

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó también sobre la muerte de Araceli a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, donde además aseguró que se le brindará todo el apoyo a sus familiares.

“Lamentablemente falleció Araceli Linares, quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tláhuac por el incidente de Línea 12. Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos”, escribió.

Junto a la cifra de fallecidos por el colapso del Metro de CDMX, también se actualizó el número de personas hospitalizadas, el cual actualmente se encuentra en 33. Fueron en total 53 pacientes los que fueron dados de alta antes de la última actualización y todavía sigue sin ser encontrado Alberto Jiménez Romero, un adulto de 51 años.