Lo que necesitas saber: Se espera que las 100 cámaras queden instaladas en su totalidad a finales del 2026.

El Museo de Louvre ya aprendió la lección y después del robo del 19 de octubre, decidió reforzar sus medidas de seguridad. Claramente la intención es evitar que vuelva a ocurrir otra situación parecida.

El plan es instalar muchaaaaas cámaras de seguridad por todos los alrededores, además de un módulo de policía al interior del museo. Y seguramente entre las tantas medidas estará incluido el cambio de contraseña del sistema de videovigilancia para que dejen de usar ‘Louvre’ para ingresar.

Louvre instalará cámaras, módulo policiaco y sistemas antiintrusión

Laurence des Cars, presidenta y directora del Louvre, confirmó que se instalarán 100 cámaras seguridad en todo los alrededores del museo para monitorear entradas, salidas y hasta los edificios cercanos. El plan es que queden instaladas en su totalidad a finales del 2026.

Además de las cámaras, también habrá un módulo conectado directamente con la policía francesa dentro del inmueble, para que cualquier irregularidad sea detectada y reportada de forma inmediata.

¿Se acuerdan que los sistemas de seguridad del museo eran medio obsoletos y que usaban ‘Louvre’ de contraseña? Bueno, pues para remediar todas esas fallas van a instalar sistemas de antiintrusión (más modernos) en un par de semanas. Esperemos que también mejoren muchísimo sus contraseñas y dejen de usar el nombre del museo.

Roban joyas de museo de Francias // Foto: Getty Images

Esas son los algunas de las medidas, el plan original incluye unas 20 medidas más que contemplan la vigilancia dentro y fuera del museo.

Las autoridades francesas aseguraron que el monto de las joyas robadas el pasado 19 de octubre del 2025, es incalculable, pues no solo implica el valor económico, también el histórico.

Dadas las deficientes medidas de seguridad que tenía el museo, a los ladrones les tomó entre 7 – 8 minutos realizar el robo.