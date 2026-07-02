Lo que necesitas saber: Esta frase se ha popularizado cada vez más en aglomeraciones en CDMX y se utiliza como una "broma" sobre el avance lento que suelen tener las personas en estas situaciones.

Seguramente haz escuchado en algún evento masivo a las personas gritar “¡Nadaremos!”, una tendencia cada vez más popular y que, pudo haber sido lo que inició la estampida humana en los festejos de Reforma.

Foto: Galo Cañas | CUARTOOSCURO

“¡Nadaremos!”, el grito tendencia en la estampida en Reforma

Los festejos de la victoria de México contra Ecuador en el Mundial 2026 dejaron un saldo de, al menos, cuatro personas fallecidas en CDMX… y aunque aún no hay versión oficial sobre lo que inició la estampida, surgieron declaraciones que podrían aclarar esta incógnita.

De acuerdo con algunos testimonios, la celebración en Paseo de la Reforma el pasado 30 de junio se habría salido de control segundos después de un grito entre la multitud que cada vez es más popular: ¡Nadaremos!.

“Gritaron todos: ¡nadaremos! y fue cuando se dejaron ir (…) fue por eso que inicio todo el turbio que se armó”, declaró Jesús, uno de los muchos testimonios que han afirmado esta versión.

¿De dónde viene este popular grito?

Quizá te suene este grito que posiblemente fue el culpable de la estampida humana en Reforma y no es para menos, pues viene de una de las películas más populares de Disney: Buscando a Nemo.

“¡Nadaremos, nadaremos!” es una frase cada vez es más común en aglomeraciones en CDMX, ya sea en el metro o en conciertos, y que tiene como fin bromear con el avance lento que las personas suelen tener en estas situaciones.