Lo que necesitas saber: Según la presidenta de México, Marx Arriaga fue despedido de la SEP por negarse a hacer cambios en los libros de texto gratuitos.

El gobierno de México ya quiere dar vuelta a la página a todo el rollo que se armó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) tras el despido de Marx Arriaga… pues se anunció que Nadia López García será la nueva encargada de los libros gratuitos.

Pedagoga y poeta indígena Nadia López García // Foto: Facebook.

Nadia López García sustituye a Marx Arriaga en la SEP

Después de todo el relajo que se armó Marx Arriaga, la SEP ya encontró a la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos: Nadia López García.

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que la pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales será la nueva encargada de coordinar y diseñar los libros de texto gratuitos de la SEP.

Además, las autoridades aprovecharon el anuncio para destacar la trayectoria académica, literaria y cultural… y hasta le agradecieron a Marx Arriaga su chamba frente a los libros de texto.

Un poco de su trayectoria…

Como ya te adelantábamos, la nueva directora general de Materiales Educativos tiene una amplia trayectoria… siendo licenciada en Pedagogía, autora de once libros y ganadora de algunos reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud.

Además, cuenta con una amplia experiencia en diseñar materiales pedagógicos, de formación docente, en la promoción de la lectura y, previo a su nombramiento, fue Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Y a todo esto, ¿qué pasó con Marx Arriaga?

Durante la mañanera de este lunes 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Marx de la SEP, asegurando que ocurrió debido a que se negó a hacer cambios a los libros de texto.

“Nos pusimos de acuerdo para que en los libros de texto se incorporara a las mujeres en la historia. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en las modificaciones, pero los libros de texto no son patrimonio de una persona”, señaló.

En fin, esta no es la primera vez (y tal vez no es la última) que Marx Arriaga se vuelve viral. Hace unos años se descubrió que los libros de texto tenían errores que en su momento el funcionario nomás explicó que eran “áreas de oportunidad”.