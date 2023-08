Lo que necesitas saber: Desde distintos frentes se ha denunciado el contenido de los nuevos libros de texto. Incluso, gobiernos de entidades como Jalisco han asegurado que no los distribuirán.

Una “oportuncrisis”, diría el Homero Simpson… y, como él, Marx Arriaga, el funcionario a quien los temerosos del virus del comunismo lo quieren prender en leña verde por los errores detectados en los nuevos libros de texto: seeeee, sí hay errores, pero no los vean como eso, sino como “áreas de oportunidad”.

En la primera de las muy prometidas conferencias para hacer el “libro x libro”, el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, aceptó que, en efecto, hay errores en los nuevos libros de texto gratuitos. Sin embargo, no es algo que no haya pasado antes y, como antes, pues puede solucionarse.

Capturas de pantalla de los nuevos libros de la SEP

“Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto”, señaló el polémico funcionario, para luego aclarar que, según sus datos, los errores de los nuevos libros de texto no suman ni 20. Así que la cosa está leve, si se compara con lo que, por ejemplo, pasó en las épocas de Emilio Chuayffet. Ahí, según los registros, se llegaron a encontrar 117 errores.

¿Y quién es el responsable de los erro… de las áreas de oportunidad que menciona Marx Arriaga?

Puesssss… quién sabe si a ellos directamente se les puede meter la queja, pero Arriaga explicó que en la elaboración de los libros intervinieron más de casi 2 mil profesores. No es que entre todos ellos los hayan escrito, pero sí fueron consultados… así como padres de familia.

De acuerdo con Marx Arriaga, familias y maestros de todo el país no sólo dieron su opinión de los libros, sino también de la llamada Nueva Escuela Mexicana… que no es otra cosa que el proyecto educativo del gobierno de AMLO con el que, según, se le da énfasis al ámbito comunitario (sobre el cual se han pronunciado profesores… y no muy bien, precisamente).

Ah, un pequeño apunte: La mentada participación de profes y padres no es algo que pueda verificarse… al menos no por el momento, ya que los datos de las asambleas en que ocurrió fueron reservados por cinco años, según reporta Animal Político.

Nuevos libros de texto fueron revisados casi mil veces

Para apantallar al respetable y acabar de negar que todo se hizo al “ahí se va” (como muchos suponen), Arriaga aseguró que la elaboración de los libros de texto requirió 279 mil 278 horas, 52 minutos (así de específicos) de sesiones… todas ellas grabadas, ya que fueron realizadas de manera virtual. Además, se realizaron llamadas, chateos en WhatsApp, y seguimiento vía Facebook Live y Zoom.

Marx Arriaga en la primera sesión para hablar sobre los nuevos libros de texto / FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Quién sabe si para decir “imposible que sean tantos errores como dicen” o para que digamos “¿y aún así fueron tan güeyes y dejaron pasar cosas como la alteración del natalicio de Juárez?”, Marx Arriaga presumió que, una vez que fueron terminados, los nuevos libros de texto fueron sometidos a mil revisiones… 925, para ser exactos.

Pues bueno, durante los próximos días habrá más sesiones para hablar sobre los 33 libros de texto que, según la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, no tienen ningún tipo de impedimento jurídico para ser distribuidos. ¿No?

