En uno de los actos más honestos (o de hacerle nomás a la mam·$%&a), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido que todo su equipo de trabajo sea investigado por la fiscalía de su país. Según dice el ídolo de Sandra Cuevas, es para que la gente tenga buen recuerdo de “su legado”.

Promete Bukele que cerrará su primer periodo con una dura fiscalización a su gobierno

A días de que se vaya de licencia para ir por su anticonstitucional reelección como presidente, Nayib Bukele juntó a todo su gabinete y, en mensaje en cadena nacional, hizo una inesperada petición al fiscal general de El Salvador: investigar a fondo las cuentas y acciones de cada uno de sus colaboradores.

Según presumió Bukele, su petición a la fiscalía es una de las varias acciones que se harán para que, antes de reelegirse para un nuevo periodo presidencial, queden claras las cuentas de su gobierno.

Se espera que, en breve, Nayib Bukele solicite licencia al Congreso

“No piensen que no va a haber supervisión, sino que habrá mucha más supervisión. Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias”, advirtió Nayib Bukele en el conversatorio en el que, quién sabe si les sabe algo a los de su gabinete, pero dejó la sensación de que por ahí va a caer algún funcionario.

¿Un chivo expiatorio para que el electorado diga “ahhhh, ese güey sí quiere limpiar todo”? Quién sabe. “Yo no voy a ser quien no robó, pero se rodeó de ladrones (…) se los quiero decir aquí en la cara a todos: no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer”, avisó Nayib Bukele.

Se prevé que el presidente de El Salvador, así como su vicepresidente, soliciten en breve la licencia para ausentarse del cargo en lo que hacen campaña para buscar su reelección. Algo inédito para el país centroamericano, donde, desde que comenzó su era democrática, nunca un mandatario ha repetido periodo. Incluso, eso está prohibido por la Constitución… pero Nayib Bukele hizo los movimientos necesarios para contender. Se espera que hoy, 29 de noviembre, el amante de las criptomonedas solicitará licencia al Congreso.

