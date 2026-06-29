Lo que necesitas saber: La llamada Cerveza Tren Maya fue desarrollada por cerveza yucateca y será comercializada durante un año en el territorio nacional, así como en las estaciones y trenes del Tren Maya.

Seguramente vieron todo el relajo que se armó el fin de semana en redes por la supuesta cerveza artesanal que tendrá el Tren Maya. Bueno, pues fue tanta la polémica que el propio transporte salió a negar producir este producto… aclarando que nomás es una licencia comercial.

Foto: @TrenMayaMX

Tren Maya niega producir cerveza artesanal: “Solo es una licencia comercial”

Lo dicho. La polémica sobre la nueva cerveza artesanal del Tren Maya fue tanta que tuvieron que salir a aclarar que no se trata de la producción del producto, sino de un contrato de licencia para la marca “Cerveza Artesanal Tren Maya”.

“La Empresa Tren Maya no cuenta con plantas de producción ni participa en la elaboración o venta de cerveza. El propósito de la licencia es incorporar un producto temático, asociado a la experiencia turística, como ocurre en diversos proyectos turísticos nacionales e internacionales”, se lee en el comunicado.

En conclusión, sí se desarrollará, producirá, comercializará y venderá la Cerveza Artesanal Tren Maya, peeero lo hará la empresa Cervecería de Yucatán, S.A. de C.V., con vigencia de un año en el territorio nacional, así como en las estaciones y trenes del Tren Maya.

Cerveza artesanal del Tren Maya

Todo el relajo se armó luego de que Jorge Ricardo para Reforma publicara una nota sobre el Tren Maya y su nueva experiencia turística enfocada en la gastronomía de la Península de Yucatán que incluirá recorridos de degustación y una cerveza propia que estará disponible exclusivamente dentro del servicio ferroviario.

La apuesta forma parte del lanzamiento de los trenes restaurante ‘Janal’, una modalidad que promete ventanales panorámicos, menús más elaborados y una experiencia culinaria diseñada para convertir el recorrido en una atracción por sí misma.

Según el Reforma, el proyecto será operado por Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmecas-Maya-Mexica (GAFSACOMM), empresa administrada por las Fuerzas Armadas y que actualmente también tiene bajo su control aeropuertos, hoteles, parques turísticos y otros servicios.

La empresa destacó que la llamada Cerveza Tren Maya fue desarrollada en colaboración con una cerveza yucateca y formará parte de distintas modalidades del viaje.

Foto: @TrenMayaMX

La polémica detrás de este nuevo producto…

Pero mientras desde el proyecto se habla de una experiencia integral para atraer visitantes, empresarios turísticos de la región aseguran que el panorama se está poniendo cada vez más complicado.

Reforma reportó el caso de Berenice Figueroa, empresaria restaurantera u hotelera en Xpujil, Campeche, quien señaló que competir con infraestructura respaldada por recursos gubernamentales coloca a negocios locales en una situación desigual.

Las preocupaciones también alcanzan a empresarios hoteleros de la zona de Calakmul, donde algunos consideran que el crecimiento del Tren Maya podría afectar directamente la permanencia de restaurantes y hoteles independientes.