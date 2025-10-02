Lo que necesitas saber: De acuerdo con el gobierno de Israel, en los próximos días los activistas detenidos serán deportados a Europa y posteriormente repatriados a sus países.

Tras la detención de decenas de barcos pertenecientes a la Global Sumud Flotilla, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a su ejército por interceptar la flotilla que tenía como destino Gaza.

Ahora, todo el mundo tiene en la mira a Israel… en espera de la deportación de los cientos de activistas propalestinos de distintas nacionalidades que iban a bordo.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@IsraelMFA (captura de pantalla).

Netanyahu celebra detención de flotilla con destino a Gaza

Este jueves, el gobierno de Israel dio por terminada su “operación” contra el Global Sumd Flotilla. En ella detuvieron decenas de barcos de activistas con ayuda humanitaria que tenían como destino llegar a Gaza.

Tras la detención de los barcos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a su ejército por interceptar la flotilla “de la manera más profesional y eficiente”.

“Su importante actividad impidió que decenas de barcos entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel“, compartió.

Ejército israelí detenie a activistas del barco Madleen // Foto: Al Jazeera

¿Qué pasará con los detenidos?

De acuerdo con el gobierno de Israel, en los próximos días los activistas detenidos serán deportados a Europa y posteriormente repatriados a sus países. En ellos se incluyen a los mexicanos que iban a bordo de la flotilla.

Recordemos que en esta misión para llevar ayuda a Gaza viajaban tres mexicanos: Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio.