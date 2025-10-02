Lo que necesitas saber: Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio son las tres personas mexicanas que iban en barcos de la flotilla con rumbo a Gaza

Lo que se preveía que iba a pasar, ya pasó: decenas de barcos pertenecientes a la Global Sumud Flotilla –aquella que iba cargada de ayuda a Gaza– fueron interceptados por las fuerzas de Israel. Claro, se detuvo a la tripulación de las naves, en las cuales viajaban mexicanos y personajes como la activista Greta Thunberg.

México pide la “rápida repatriación” de los tres mexicanos detenidos

Un par de horas después de confirmarse la intervención de algunos de los barcos de la flotilla que pretende llegar a Gaza con ayuda humanitaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la detención de tres mexicanos: Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio.

De acuerdo con el comunicado de la SRE, los tres mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ya están en camino al puerto de Ashmud, donde se determinará su situación legal y eventual regreso a México… de eso se están encargando las autoridades de Israel.

Carlos Pérez, integrante de la flotilla global SUmud / Foto:@scopiomx

“Los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran”, asegura la SRE, con el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, como el responsable de la comunicación con los tres mexicanos detenidos.

Global Sumud Flotilla asegura que 30 de sus barcos siguen navegando y están cerca de llegar a Gaza

Arlin Medrano es la integrante mexicana de la Global Sumud Flotilla que más informó sobre la situación que se vivía en el trayecto hacía la franja de Gaza. Su último mensaje en redes fue a las 13:26 del 1 de octubre.

“Si estas leyendo esto es porque fuimos interceptados ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de G*aza”, señala el último mensaje de Medrano.

Sol González Eguía integrante de Flotilla Global Sumud / Imagen: @eguia_sol

Según los reportes de la propia Flotilla Global Sumud, fue alrededor de las 10:00 p.m. EEST del 1 de octubre cuando las fuerzas de Israel interceptaron varios de sus barcos. Luego de la detención, se cortaron las transmisiones en vivo y las comunicaciones, denunció la flotilla.

Pese a que Israel consiguió detener el camino a varios barcos, la Global Sumud Flotilla asegura que decenas más continúan navegando con rumbo a Palestina… de hecho, ya se acercan a las costas de la Franja de Gaza.

“30 barcos seguían navegando con fuerza rumbo a Gaza, a solo 46 millas náuticas de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la armada de ocupación israelí”, publicó la Global Sumud Flotilla en X.