Niña mexicana de 8 años murió en Chicago por un disparo dirigido a otra persona

Melissa era una niña mexicana de sólo 8 años de edad que vivía en Chicago. Hoy está muerta y todo por culpa de una bala perdida. Un hombre intentó asesinar a otro y uno de los disparos impactó a la pequeña.

Esta lamentable noticia ocurrió este 21 de enero. La menor caminaba por una calle en el vecindario Little Village en compañía de un adulto cuando vino la balacera. De acuerdo con ABC7 Chicago, la pequeña de 8 años fue identificada como Melissa Ortega.

Eran las 2:45 de la tarde cuando un sujeto comenzó a disparale a otro hombre, alguien que salía de un negocio cercano al lugar por donde pasaba la menor. Pero se reporta que una de las balas impactó directamene en la cabeza de la niña mexicana y la mató.

“El trágico y sin sentido asesinato de Melissa, de 8 años, ha conmocionado a nuestra ciudad. No hay palabras de consuelo cuando la vida de un niño se ve truncada. No hay palabras que puedan describir el dolor de una familia. CPD no descansará hasta que los responsables sean llevados ante la justicia“, escribió en Twitter David Brown, superintendente de la Policía de Chicago sobre el asesinato.

— Chicago Police Superintendent David O. Brown (@ChiefDavidBrown) January 23, 2022