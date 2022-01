“Hitler debió matarlos”: Detienen a una mujer por escupirle a un niño judío de 8 años

Es triste saber que existe gente así, y que están allá afuera… Una mujer se volvió un objetivo para la policía de Nueva York luego de un terrible acto de odio puro. Le escupió en la cara a un pequeño niño judío de sólo 8 años de edad y quedó captada en video.

Se trata de una mujer identificada como Cristina Darling, de 21 años de edad. Ella caminaba sobre una calle de Brooklyn el pasado viernes 14 de enero. Pero justo cuando pasó frente a una Sinagoga, empezó a lanzar insultos y amenazas contra la población judía.

Como podrás ver en el video más adelante, la mujer mostró una actitud agresiva en todo momento pese a que nadie se metía con ella. Y según recogen medios como CNN, dijo cosas como que “Hitler debió haberlos matado a todos”.

Cerca de donde caminó estaba el niño de 8 años, además de su hermana de dos y otro niño de 7. Y según los informes de la policía de Nueva York, fue porque el menor intentó defender a su hermana ante los insultos, que la mujer regresó hasta donde él estaba y le escupió en la cara (¡HDLCH!).

Y no sólo eso, siguió amenzando tanto al niño como a la gente judía en general. Gritó en repetidas ocasiones que sabían dónde vívían y que los matarían: “Nos aseguraremos de atraparlos a todos la próxima vez”, le dijo al pequeño.

🚨WANTED for AGGRAVATED HARASSMENT: Do you know her? On 1/14/22 at approx. 12:35, in front of 4017 Avenue P in Brooklyn, the suspect approached an 8-year-old and two other children, made anti-Jewish statements, then spat on the them. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/MNG6kgcsBD

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 19, 2022