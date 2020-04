Y a todo esto… ¿realmente cayó un meteorito en Nigeria?

Recientemente en redes sociales se hizo viral el reporte de que un gran meteorito había caído el pasado sábado por la mañana en Akure, capital del estado de Ondo, en Nigeria.

Algunos usuarios aseguraron que el cuerpo celeste dejó un agujero circular con un diámetro de 21 metros y una profundidad de 7.8 metros. Además de que algunos residentes habían fallecido y muchas casas quedaron destruidas.

It’s a meteorite a break out of the asteroid earlier predicted by @NASA #Akure #asteroid pic.twitter.com/PohESK0G0M

Y es que si ves las fotografías del lugar sin saber lo que pasó podrías jurar que en verdad cayó un meteorito. En la zona se ven a cientos de habitantes asomándose al gran hueco en la tierra.

Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado de Ondo explicó que aunque muchas personas desearían que lo que pasó en Akure fuera la caída de un meteorito, la verdad es que “gracias a Dios” este no fue el caso.

Afirmó que de lo contrario en las noticias se estaría hablando de múltiples zonas de impacto y muchas muertes.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn’t the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020