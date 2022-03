“No se fabrica culpables o delitos”, asegura FGJCDMX tras falló de SCJN en caso Gertz Manero

Aunque ayer, al determinar la absolución de Laura Morán y Alejandra Cuevas, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron que hubo fabricación de una supuesta conducta delictiva, la FGJCDMX dice que “no, cómo creen”… ellos trabajan derechito.

“La Fiscalía General de Justicia es autónoma, no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley”, aseguró la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), tras los señalamientos de ministros de la SCJN.

Por si no están enterados, ayer en la Suprema Corte se ordenó la absolución y completa libertad de la excuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero., así como de la hija de ésta. Según se determinó, la FGJCDMX no ofreció evidencia de que ellas fueran responsables del supuesto homicidio del hermano del fiscal, Federico Gertz. Incluso se encontraron indicios de la fabricación de una “conducta delictiva” que, en el caso de Alejandra Cuevas (hija de la excuñada de Gertz Manero), la tuvo año y medio en prisión.

La liberación de Laura Cuevas ya se venía cantando, luego de la difusión de una grabación en la que quedó claro que Alejandro Gertz Manero andaba metiendo su muy influyente cuchara para que la susodicha estuviera en prisión.

El fiscal no negó el contenido de las grabaciones en la que, mínimo, se dejó ver que tuvo acceso anticipado al proyecto del ministro Alberto Pérez sobre el caso en contra de Alejandra Cuevas… cosa que no debió haber sucedido, ya que con ello tuvo chance de planear la estrategia para mantener a la mujer en prisión (y no precisamente por la vía legal, sino con el tráfico de influencias).

#ÚLTIMAHORA | Sale Alejandra Cuevas de prisión "Tengo la certeza de que sin ustedes (medios de comunicación y organizaciones) el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero me habría sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó" pic.twitter.com/adW3Pmz8f6 — Azucena Uresti (@azucenau) March 28, 2022

Debido a lo muuuuuuy mal parada que quedó la FGJ tras lo determinado por la SCJN, la institución capitalina difundió un comunicado en el que asegura que respeta la decisión de los ministros de la Corte, pero aclara que los investigaciones que realizaron fueron “bajo el principio de la búsqueda de la verdad”… y no para favorecer a un personaje como Gertz Manero, que es lo que ahora se insinúa.

“Somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en auto complacencias. Por el contrario, privilegiamos el análisis a fondo y revisamos las actuaciones que así lo requieran. Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente”, asegura la FGJCDMX en un hilo de tuits lanzado ayer, 28 de marzo, para tratar de reparar su golpeada confiabilidad, tras la caída del caso Gertz Manero.