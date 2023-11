Lo que necesitas saber: Representantes de empresas de telefonía señalan que los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros, a proporcionar información a las Fiscalías cuando éstas la solicitan (con orden judicial en mano, claro).

En medio del proceso para ver si Ernestina Godoy sigue al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), ayer, The New York Times dio a conocer información pesada sobre supuestos actos de espionaje cometidos contra políticos de oposición… y hasta de propio Morena. Pero ya salió decir que no es cierto. “Ahhhhh bueno, entonces no”, dijo nunca nadie.

FGJCDMX asegura que no existen los documentos que menciona el reportaje del NYT

El encargado de hacer la declaratoria de negación fue el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López… quien, sorpresa, recurrió al siempre recurrible “se niega categóricamente” para, precisamente, señalar que es falso lo que se dio a conocer en el reportaje de The New York Times. La fiscalía local “No espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, aseguró el vocero.

De acuerdo con Ulises Lara, contrario a lo que dice el reportaje de The New York Times, la Fiscalía de la CDMX sólo se dedica a “investigar con fines exclusivamente jurídicos” y pueden pasar a checarle: no existen números de oficio o carpetas de investigación en libros del gobierno con las nomenclaturas que señala en las solicitudes de información que hace referencia el diario estadounidense.

Foto: FGJCDMX.

Como si fuera posible que dijera lo contrario, Ulises Lara agregó que toda solicitud de información que la FGJCDXM hace a empresas telefónicas es “en estricto apego a la ley”, sin violentar los derechos de nadie.

¿Pues qué dice el reportaje de The New York Times?

Por si estaban más entretenidos ayer viendo la magia de Trae Young en el juego de la NBA en México… pues resulta que el reconocido medio estadounidense salió ayer con un reportaje que revela que, contrario a lo que dice Lara (y que fue proclama de AMLO al inicio de su sexenio), la FGJCDMX espió a varios políticos.

Lilly Téllez sobre supuesto espionaje de la FGJCDMX / Captura de pantalla

En el reportaje firmado por María Abi Habib, Natalie Kitroeffy y Emiliano Rodríguez se asegura que la fiscalía que dirige Ernestina Godoy pidió a empresas de telefonía los registros de personajes como Lilly Téllez, Santiago Taboada, Higinio Martínez y Horacio Duart, entre otros… y, de hecho, las propias empresas aceptaron haber aflojado la información. No podía negarse: la FGJCDMX se escudó diciendo que investigaba casos de secuestro y desapariciones.

Ulises Lara aclaró que no hay carpetas de investigación en contra de las personas señaladas y mucho menos órdenes de aprehensión. Lo que se hará, ahora, será investigar a funcionarios públicos para conocer el origen de los documentos a los que se hace mención en el reportaje de The New York Times… porque, de plano (si es que los tienen), son falsos (según).

