Tómala: Los no vacunados no podrán usar el transporte público en Italia

De acuerdo con la plataforma Our World in Data, hasta este 10 de enero de 2022 en todo el mundo el 59.3% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID. Y aunque en algunos países el porcentaje de vacunación es bajo porque falta dinero, en otros no avanza por quienes están en contra de las vacunas.

Es por ello que algunos gobiernos están endureciendo las medidas a favor dela vacuna contra COVID, como en Italia. Este lunes entró en vigor un nuevo decreto que prohibe a los no vacunados usar el transporte público, incluido el transporte público local.

El pase Super Green

El Super Green Pass es un certificado COVID digital que está vigente desde el pasado 6 de diciembre y con el que los vacunados con el esquema completo (y los que recién se recuperaron de coronavirus) pueden acceder a muchas actividades, incluido el uso del transporte público.

La diferencia entre este pase y el Green pass convencional, es que el básico lo puede conseguir una persona con una prueba COVID pero tiene una vigencia de máximo 72 horas, por lo que pasado ese tiempo se necesitaría otro.

Ahora solo quienes tengan el Super Green Pass podrán asistir a fiestas, festivales, ferias, centros de convenciones, hoteles, restaurantes, piscinas, centros de bienestar, gimnasios, centros de natación, centros culturales, sociales y recreativos, así como estadios, lugares para esquiar, bares, antros, conciertos y demás lugares aún al aire libre.

De acuerdo con el gobierno italiano, quienes ya se vacunaron con el esquema completo podrán descargar el pase Super Green de la página de Salud del gobierno y tendrá un código QR con el que podrán accesar a todos los lugares antes mencionados.

Hasta el momento Italia reporta un 80.9% de su población vacunada, de los cuales el 75% cuenta con el esquema completo y el 6.4% con al menos una dosis.