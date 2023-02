Y no es que Vladimir Putin ya esté ordenando el bombardeo… no, sólo sacará a pasear a su Satán 2, para que países de occidente vayan checando el dato, en caso de que ellos pretendan elevar el nivel de las hostilidades. Es decir, que vean que Rusia tiene con qué.

Hoy, 23 de febrero, cuando en que en Rusia se celebra el “Día del Defensor de la Patria”, el presidente Vladimir Putin anunció que le va a prestar más atención al aumento del arsenal nuclear que su país posee. Aumentar sus fuerzas en tierra, mar y aire.

No, Vladimir Putin, no le hagas caso a Dewey / Foto: Especial.

“Como antes, prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la tríada nuclear”, dijo Putin, en el discurso que ofreció para conmemorar el feriado, el cual fue seguido por Reuters. Con esto, advirtió el despliegue no sólo de su misil balístico intercontinental Sarmat (el “Satanás 2”), sino también otros misiles hipersónicos y submarinos nucleares.

El despliegue del arsenal nuclear de Rusia se está dando luego de que, en un muy esperado discurso de Vladimir Putin, éste anunció que su país suspende su participación del acuerdo bilateral con Estados Unidos, el New Start.

Discurso de Putin a un año de iniciarse la guerra en Ucrania / Captura de pantalla

Dicho acuerdo no era otra cosa que un pacto para regular (con miras a disminuir) el armamento nuclear de ambos países. “Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado de armas estratégicas ofensivas”, señaló Putin, quien aclaró que no es una salida definitiva del tratado… nada más un “congelamiento” que se prolongará por tiempo indefinido.

Así que este despliegue de armas nucleares no es sino un movimiento ya anunciado. Según explicó Vladimir Putin al suspender el New Start, Rusia lo único que quiere es estar lista para probar armas nucleares… y no hará eso, sino hasta que vea que Estados Unidos lo hace primero.

“Ahhhh, pues entonces nadie va a mover sus armas y listo”, dirán. Y pues ojalá que fuera así de sencillo. Mañoso como es, Vladimir Putin insinuó la posibilidad de que Estados Unidos se vea obligado a probar sus armas. “Sabemos que algunas armas nucleares están cerca de su fecha de caducidad”…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y funcionario militar de su gobierno / Foto: Getty Images.

Y pues así las cosas en Rusia. Y esto, a un día de que se cumpla un año del inicio de las hostilidades en Ucrania…

Por cierto, Estados Unidos cree que Rusia probó un misil Sarmat justo antes de la visita del presidente Joe Biden a Kiev, sin embargo, dicha prueba fracasó, según informó CNN. El Ministerio de Defensa del gobierno de Vladimir Putin no ha comentado nada al respecto.