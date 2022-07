Ya se imaginarán cómo están los y las integrantes de un equipo que le echó un ojo a las profundidades de la zona Clarion-Clipperton —ubicada en el océano Pacífico, entre Hawaii y nuestro querido México. No es para menos, porque su trabajo arrojó el descubrimiento de más de 30 posibles nuevas especies.

Aunque esto es sólo una prueba de lo mucho que queda por conocer y explorar en las profundidades de los océanos.

Foto: FOX-Aparte Filmico

Descubren más de 30 posibles nuevas especies en el fondo del océano

Desde una embarcación en la superficie de Clarion-Clipperton el equipo controló una máquina que se fue a explorar el fondo del océano Pacífico, con una cámara —descendiendo hasta 5500 metros, lo que sería el equivalente a la altura del monte Kilimanjaro.

¿Qué encontraron? Un total de 55 ejemplares de 48 diferentes especies. Aunque, de estas, siete fueron confirmadas como nuevos descubrimientos y otras 32, la verdad no saben qué onda.

“Mapa de la Zona Clarion-Clipperton (arriba a la izquierda) que indica las nueve Áreas de Interés Ambiental Particular (APEI) en rojo, áreas de exploración en verde y áreas reservadas en naranja”. Foto: zookeys.pensoft.net

El equipo cree que se trata de nuevas especies, pero hace falta otra gran chamba para confirmarlo.

“Empiezas a emocionarte un poco porque probablemente hablas de una nueva especie”, explicó la colaboradora del Museo de Historia Natural de Reino Unido Guadalupe Bribiesca-Contreras en entrevista con el programa canadiense At Is Happens.

Foto: zookeys.pensoft.net

Guadalupe Bribiesca soltó una buena neta en este programa y es que es muy probable que los equipos de investigación se van a topar con nuevas especies o ejemplares porque las exploraciones en el fondo del mar —en este caso el océano Pacífico— son relativamente jóvenes.

“Tal vez el 90% de los animales que encontramos son una especie nueva para la ciencia. Y eso es sólo porque está muy inexplorada”.

Foto: @cbcasithappens

O sea, que estamos ante la punta de un iceberg que seguramente arrojará más sorpresas.

Foto: zookeys.pensoft.net

Por lo pronto, el equipo integrado por 17 especialistas puede decir que encontraron estrellas de mar, corales y esponjas.

Por ACÁ pueden checar la investigación completa publicada en la revista especializada en biodiversidad ZooKeys.