Sin información a detalle sobre los feminicidios y la crisis de violencia hacia las mujeres en Oaxaca, el gobierno estatal aplicó entre sus prioridades la identificación y el castigo para que el grupo responsable de los daños a los edificios públicos y privados durante la marcha del 8M.

Y no es que en esta nota estemos a favor de las confrontaciones o situaciones de riesgo. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca le dio un sentido medio extraño a sus declaraciones sobre el saldo de la marcha del 8M en el estado.

Foto: Carolina Jiménez-Cuartoscuro.

Prioridades: Gobierno de Oaxaca busca castigar a mujeres por daños a edificios en el 8M

En conferencia de prensa, el gobierno de Oaxaca explicó que más de 50 edificios (públicos y privados) resultaron con daños durante la marcha del 8M.

Entre ellos hay bancos, farmacias, Oxxos y hasta las oficinas de la Secretaría de Turismo o el Monte de Piedad.

Foto: Carolina Jiménez-Cuartoscuro.

Y si bien contabilizó 26 movilizaciones durante el 8M, un grupo en especial fue señalado como el responsable de los daños a edificios en Oaxaca.

De hecho, las autoridades dicen que ya tienen identificadas a las personas que participaron, respuesta que contrasta con la dificultad y lentitud en que tardan en avanzar en un caso de violencia de género.

Pero bueno, aquí las palabras del secretario de Gobierno Jesús Romero López: “Hay grupos de otro corte, de otra naturaleza que buscaron desestabilizar esta movilización y tal vez lo que querían era que hubiera un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y ellas, donde pudieran resultar afectadas las miles de mujeres que marcharon en marco de respeto y tolerancia“.

“8M en Oaxaca”. Foto: Carolina Jiménez-Cuartoscuro.

En general, las marchas por el 8M en Oaxaca se llevaron a cabo en orden. El gobierno oaxaqueño optó por no desplegar a la policía para evitar confrontaciones y dijo que esta decisión le dio un buen resultado ante una convocatoria que logró reunir a 3 mil mujeres (niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores) —que, esto no hay que dejarlo de lado, salieron a protestar por los casos de violencia contra las mujeres y a exigir que el gobierno no deje impune las denuncias.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP), enero de 2023 registró 72 feminicidios, 12 de los casos se registraron en Oaxaca.