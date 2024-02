Lo que necesitas saber: Oleg Kononenko superó el récord de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en el espacio. Regresará a la Tierra el 23 de septiembre de 2024, cuando ya haya acumulado más de mil días en el espacio

El cosmonauta ruso Oleg Kononeko tiene desde este 4 de febrero el récord mundial del mayor tiempo en el espacio exterior. Superó la marca de su compratriota, Guennadi Pádalka, quien pasó 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos de tiempo acumulado fuera del planeta Tierra.

Justo a las 11:30:08 de este domingo 4 de febrero (hora de Moscú) el cosmonauta ruso logró superar el récord de la mayor estancia en el espacio. No podemos decir de cuánto es su marca, pues en estos momentos sigue en el espacio y su tiempo fuera de la Tierra sigue corriendo.

Oleg Kononenko / Foto: Getty

Importante recordar que hablamos de tiempo acumulado en el espacio, no de más días consecutivos fuera de la Tierra. Ese récord le pertenece al también ruso Valeri Poliakov, quien pasó 437 días seguidos fuera del planeta, entre el 9 de enero de 1994 y el 22 de marzo de 1995.

¿Quién es Oleg Kononenko?

Oleg Kononenko nació el 21 de junio de 1964 en Chardzhou, cuando formaba parte de la URSS. Actualmente ese lugar se llama Türkmenabat, en Turkmenistán.

Estudió en el Instituto de Aviación de Járkov, donde se graduó como ingeniero mecánico. Luego trabajó en la Oficina de Diseño del Centro Espacial Ruso TsSKB-Progress, dedicándose al análisis, diseño y desarrollo de sistemas de energía eléctrica para naves espaciales.

Oleg Kononenko / Foto: Getty

En 1996 fue seleccionado para entrar al Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin. Dos años después, en 1998, comenzó a entrenar en el programa de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El primer vuelo espacial de Oleg Kononenko comenzó el 8 de abril del 2008, donde participó como ingeniero de vuelo de la nave Soyuz TMA-12 durante la expedición 17 a la Estación Espacial Internacional. Realizó dos caminatas espaciales y regresó a la Tierra el 24 de octubre de ese mismo año.

Oleg Kononenko / Foto: Getty

Oleg Kononenko podría superar la barrera de los mil días en el espacio

El cosmonauta ruso ha realizado en total 5 vuelos espaciales y lleva desde septiembre del 2023 en la Estación Espacial Internacional, como parte de una expedición que durará un año. Llevan a cabo un experimento sobre el crecimiento del tejido vivo en condiciones de ingravidez.

Eso significa que estará en el espacio hasta septiembre de 2024, mínimo, por lo que su récord del mayor tiempo en el espacio superará los mil días. Para ser precisos, cuando regrese a la Tierra el próximo 23 de septiembre, habrá acumulado 1,110 días en el espacio. ¡Woooooow!

Oleg Kononenko / Foto: Getty

Y bueno, para tener el dato a la mano, el 5 de junio a las 00:00:20 hora de Moscú (4 de junio a las 15:00:20 hora de CDMX), Oleg Kononenko cumplirá exactamente mil días en el espacio.

“Por supuesto que me siento orgulloso de todo lo que he logrado, pero sobre todo, del hecho de que los cosmonautas rusos sigamos manteniendo el récord de permanencia del ser humano en el espacio“, dijo en entrevista para RT.

“Es mi trabajo, y no para batir récords. Es una profesión por la que me interesé y con la que soñé desde mi infancia. Ese interés por la posibilidad de volar al espacio, de vivir y trabajar en órbita, me motivan para continuar con mi misión”.

Te puede interesar