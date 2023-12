Lo que necesitas saber: En 2020, Omar García Harfuch fue víctima de un atentado atribuido al CJNG. Fue en Lomas de Chapultepec y en él se utilizaron más de 100 disparos.

En su columna en El Universal, Carlos Loret de Mola asegura que Omar García Harfuch tuvo que salir del país “intempestivamente” por el aviso de un plan para atacarlo. El exsecretario de Seguridad de la CDMX niega los dichos del periodista, pero éste se aferra.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

CJNG pretende realizar nuevo ataque contra exfuncionario, asegura Carlos Loret de Mola

Luego de que ganó la encuesta de Morena que le daría la candidatura para el gobierno de la CDMX (pero no quedar, por temas de paridad de género), poco se sabía de Omar García Harfuch… hasta ayer, 19 de diciembre, cuando Carlos Loret de Mola escribió sobre él. De acuerdo con el periodista, si no se le ve últimamente al exfuncionario, es porque no está en el país… se fue en friega ante la amenaza de un nuevo ataque en su contra.

Omar García Harfuch “recibió una llamada de emergencia: el Centro Nacional de Inteligencia había detectado que el Cártel Jalisco Nueva Generación había desplazado a la Ciudad de México un comando de sicarios con el objetivo de terminar el “trabajo” que dejaron incompleto en junio de 2020”, señala Carlos Loret de Mola en su texto titulado “Harfuch fuera del país por amenaza”.

Omar García Harfuch salió del país para no afectar campaña de Sheinbaum, asegura periodista

Sobre la situación de García Harfuch, dice Carlos Loret, está enterada Claudia Sheinbaum y, al parecer, toda la cúpula de la 4T. Y se le dio luz verde para salir de México… no tanto para protegerlo, sino para protegerse políticamente, insinúa el periodista. “Que le suceda algo a Omar García Harfuch, además de la lamentable tragedia personal, significaría también un golpe político brutal para el gobierno y para el partido, en plena campaña”.

Todo lo anterior lo señala Loret con base en “fuentes que vivieron el episodio de primera mano”, las cuales señalan que ésta no es la primera vez que Omar García Harfuch es alertado sobre un ataque en su contra. Desde que se le atacó en junio del 2020, el exsecretario de Seguridad de la CDMX ha recibido “tres o cuatro” avisos… pero esta ocasión ha sido la de mayor “peligrosidad”. De ahí que se decidió sacarlo del país.

Omar Gracía Harfuch renució a la SSC CDMX / Foto: Cuartoscuro

García Harfuch lo niega, Loret se sostiene

García Harfuch respondió en redes a la columna de Carlos Loret de Mola. En un breve mensaje en redes, el exaspirante a la candidatura para la CDMX acepta que, sí, durante su carrera ha recibido varias amenazas, pero no como para irse del país. “Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso seguiré trabajando con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada”.

Peeeero, como sucede en estos casos, decir “no” es lo mismo que aceptar. La aclaración de Omar García HArfuch sólo sirvió para darle más cuerda a Loret de Mola, quien agregó que el exsecretario va a seguir negando los hechos para no dañar la campaña de Claudia Sheinbaum. Además, asegura el periodista, la salida del país de HArfuch se dio mucho antes de las supuestas vacaciones. “Me sostengo en cada línea”.

Te puede interesar