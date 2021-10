¿Por fin? Aseguran en Rusia que la OMS está muy cerca de aprobar la Sputnik V

Todo un tema ha resultado eso de que la vacuna de Rusia no es bien vista en varios países. ¿La razón? Bueno, a pesar de que Sputnik V fue la primera vacuna contra COVID-19 registrada en el mundo, la Orgnanización Mundial de la Salud no le ha dado su visto bueno.

Y pues claro, eso implica que a los ojos de las autoridades sanitarias de muchos países, la vacuna rusa no sea apta para mantener la seguridad a la población. Incluso por ahí se habla de que si recbiste la Sputnik V, es probable que no puedas viajar a ciertas naciones, empezando por Estados Unidos (checa por acá todo el chisme al respecto).

Pero bueno, justo por todo eso es importante la información que acaba de salir recientemene a la luz. El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, salió a decir que finalmente la OMS le dará su bendición a la Sputnik V. Bueno, bueno, al menos anunció que ya se quitaron todas las barreras que había para evitar eso.

Lo anterior fue compartido este mismo 2 de octubre por la cuenta oficial de redes sociales de la vacuna Sputnik V. Según dicho comunicado, Mijaíl Murashko comentó tal dato luego de reunirse con el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ahora bien, ojo con lo que estamos diciendo. El ministro ruso indicó nomás que ya no hay barreras para que la OMS le dé su aval a la Sputnik V, mas no que ya lo hizo. Murashko dijo que aún falta realizar algunos trámites para que eso se vuelva una realidad.

BREAKING | Russia’s Health Minister Mikhail Murashko on #SputnikV @WHO authorization: All barriers for SputnikV authorization by WHO have been removed, only minor administrative procedures need to be sorted. It has been confirmed by @WHO Director-General @DrTedros.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 2, 2021