Rayos: La OMS ya confirmó la existencia de Deltacron, variante que combina Delta y Ómicron

A pesar de que mucha gente en redes comenta que lo único “bueno” de la guerra que se libra en Europa entre Rusia y Ucrania es que “desapareció” la pandemia, eso no puede ser menos cierto. La Organización Mundial de la Salud finalmente reconoció la existencia de la variante Deltacron de COVID-19, aquella que combina a Delta y Ómicron.

Oh sí, aunque se reportaron los primeros casos de esta nueva variante a principios de enero de este año en Chipre, la OMS apenas compartió un mensaje donde confirma su existencia. Hablamos de que Deltacron “llega” al mundo poco más de dos años después de que COVID-19 fuera oficialmente declarada como una pandemia.

Y es que de acuerdo con la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, Deltacron ya se detectó en lugares como Francia, Dinamarca y Países Bajos, además por supuesto de Chipre. Esta nueva variante ya fue identificada como una combinación de las variantes Delta AY.4 y Ómicron BA.1.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and other emergencies with @DrTedros https://t.co/uyQIz3dhpL

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2022