Pfff: OMS reconoce abusos sexuales cometidos por sus trabajadores en Congo

En octubre del año pasado, tras varias denuncias y trabajos periodísticos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó una comisión independiente para investigar presuntos abusos sexuales cometidos por sus trabajadores durante la respuesta al brote de bola en República Democrática del Congo, en África.

¿Qué encontraron? A pesar de que las investigaciones no han concluido, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que identificaron al menos a 21 presuntos atacantes, de 81, que eran empleados de la organización en el momento de los hechos y a decenas de posibles víctimas de explotación y abuso sexual, hechos cometidos contra mujeres y niñas entre 2018 y 2020.

El titular de la OMS explicó que el informe la comisión es “una lectura desgarradora” por lo que pidió una disculpa a las víctimas y sobrevivientes de la explotación y el abuso sexual en la República Democrática del Congo.

“Lamento lo que hicieron las personas que fueron empleadas por la OMS para servirle y protegerle”, afirmó.

De igual forma, pidió disculpas por el sufrimiento continuo que los eventos causaron, además de tener que revivirlos al hablar con la comisión. Afirmó que su principal prioridad es asegurarse que los responsables no sean perdonados y que rindan cuentas.

Aseguró que asume la responsabilidad final del comportamiento de las personas que la OMS emplea y por cualquier falla en los sistemas que permitieran el comportamiento.

De inmediato se dará apoyo, protección y justicia para las víctimas, además de abordar acciones por las fallas en la administración y el personal. Además, una reforma integral de las estructuras y cultura.

A panel commissioned by the World Health Organization identifies more than 80 alleged cases of sex abuse during the UN health agency’s response to an Ebola outbreak in #Congo, including allegations implicating 20 WHO staff members.https://t.co/NFGor3he1C pic.twitter.com/QyZ7T765pT

