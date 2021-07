OMS advierte probabilidad de que surjan variantes “nuevas y más peligrosas del COVID-19”

Luego no digan que no se nos avisó: las autoridades de la OMS prevén que ya se andan marinando nuevas variantes del COVID-19… y, si no nos cuidamos, la propagación de éstas sería inminente.

“[La OMS] ha advertido sobre la gran probabilidad de que aparezcan y se propaguen a nivel mundial variantes nuevas y posiblemente más peligrosas del COVID-19”, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El funcionario señaló que, desde ahora, esas variante son motivo de preocupación, ya que éstas “pueden ser aún más difíciles de controlar”.

Como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, Tedros expresó su preocupación sobre el desarrollo de la pandemia por todo el mundo… y más ahora, que parece que en muchos países creen que ésta ya fue superada. Una percepción totalmente errónea, aseguró el director de la OMS, por el contrario, “no está ni mucho menos acabada”.

Hipótesis del surgimiento del COVID-19 en laboratorio de China no está todavía descartada

Previendo que el virus continuará modificándose y, posiblemente, haga surgir una nueva pandemia, el director de la OMS urgió a China liberar toda la información que tenga sobre el origen del virus SAR-CoV-2, esto para que los especialistas tengan más elementos para trabajar.

“Necesitamos saber qué pasó para evitar la siguiente [pandemia] (…) Les debemos a las personas que han muerto y los millones que han sufrido saber qué ha pasado y todo el mundo debería cooperar”, indicó Tedros.

Según las palabras del funcionario de la OMS, todavía no se descarta la idea de que el COVID-19 haya surgido de un laboratorio… incluso, Tedros se puso suave, indicante que él mismo trabajó en laboratorios y sabe que, a veces, “los accidentes pasan”.

“Revisar lo que ocurrió en los laboratorios [en China] es importante, y necesitamos información directa sobre la situación de esas instalaciones antes de la pandemia y en el comienzo de ella“, señaló el líder de la OMS… sólo si China ofrece toda la información, se podrá descartar por completo la hipótesis que indica que el SAR-CoV-2 nació a partir de un accidente de laboratorio. “Espero que haya mejor cooperación”.

Por su parte, el presidente del Comité de Emergencia de la OMS, Didier Houssin, agregó más elementos al panorama no tan positivo que se pinta para los próximos meses. “La situación no es buena. Seguimos corriendo detrás del COVID-19, 18 meses después de que comenzara la pandemia”, lamentó.