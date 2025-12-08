Lo que necesitas saber: De momento se realizaron reparaciones temporales limitadas en el escudo protector de Chernobyl.

Las alarmas en Ucrania se encendieron luego de que la ONU advirtió que el escudo protector del reactor nuclear ya no puede cumplir su principal función de contener los residuos radioactivos. Esto como consecuencia de un ataque con drones que ocurrió a inicios de este año.

Daño en el Nuevo Confinamiento Seguro // Foto: Getty Images

ONU alerta que escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación

La guerra entre Ucrania y Rusia no ha terminado. Aunque Kiev debe enfrentarse a un nuevo problema que encendió las alarmas internacionales: el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) ya no cumple para lo que fue construido debido a un ataque con drones realizado en febrero de 2025.

“El NSC había perdido sus principales funciones de seguridad, incluida la capacidad de confinamiento. (…) no había daños permanentes en sus estructuras portantes ni en sus sistemas de monitoreo“, compartió el organismo.

¿La radiación se saldrá del reactor?

Mientras Ucrania acusa a Rusia del ataque y el Kremlin lo niega, inspectores de la energía atómica realizaron reparaciones temporales limitadas en el techo del escudo protector. Así que no, la radiación no se saldrá… por ahora.

Y es que, si bien ya se “parcharon” los daños, los expertos aseguraron que es necesaria una restauración completa. Esto para garantizar la seguridad de la zona y evitar que se salga la radiación (y que existan lobos mutantes).

De momento, las reparaciones ya están programadas para 2026 pero solo se harán si la guerra entre Rusia y Ucrania lo permiten.