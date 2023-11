Lo que necesitas saber: Según el líder de la caravana de Acapulco, el gobierno de AMLO sólo ha destinado 61.000 millones de pesos para la reconstrucción... que es un 20% de lo que dice que se necesita.

Si bien es cierto que la situación en Acapulco sigue del cocol después del golpe del huracán Otis, también lo es que muchos políticos se agarraron de la tragedia para sacar partido. Al menos así lo ven AMLO, tomando como ejemplo a la reciente caravana que llegó a la CDMX proveniente del puerto, para exigir ayuda y una reconstrucción… su plan de reconstrucción.

Caravana de Acapulco / Captura de pantalla

Son convocados por simpatizantes de Xóchitl Gálvez, acusa AMLO

“Estamos garantizando la libertad de que todo el mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que también hay mucho oportunismo, politiquería”, advirtió AMLO en su mañanera de ayer, 8 de noviembre, al hablar sobre la caravana de Acapulco. Según el presidente, varios de los manifestantes son simpatizantes de los partidos de oposición.

Así que, más que ver por los damnificados del puerto guerrerense, lo que hacen es maximizar los reclamos que ya de por sí existen por la respuesta del gobierno al huracán Otis. Aventándose a ser un poco más específico, AMLO acusó que varios de los miembros de la caravana de Acapulco fueron convocados por simpatizantes de la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Supuestos miembros de caravana dicen que “Xóchitl va” / Captura de pantalla

Al respecto de lo anterior, la todavía senadora (pero dice que ya mero deja el cargo… nomás que le den aguinaldo) se desmarcó de la caravana de Acapulco. “No son mis seguidores, no sé ni quién venga a la caravana, yo no doy instrucciones de ningún tipo”, aseguró Gálvez… para luego señalar que las quejas de los manifestantes son reales. “Por eso no va el presidente [a Aapulco], porque sabe que la gente está enojada, porque no les advirtieron de lo que venía”.

Exalcalde lidera caravana de Acapulco

De acuerdo con El País, la caravana de Acapulco es liderada por el exalcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez. Y bueno, si bien los manifestantes que han llegado a la CDMX exigen ayuda y que el Ejército deje de impedir la llegada de víveres (cosa que ya se ha dicho que es falso), su principal objetivo es presionar para que la restauración de la ciudad esté contemplada en el Presupuesto de Egresos de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO, 06NOVIEMBRE2023.- Ramiro Solorio, dirigente del PAN en Guerrero, y Evodio Velázquez Aguirre, ex alcalde de Acapulco, encabezan la caravana de damnificados / FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

“Solo han destinado 61.000 millones de pesos, un 20% de lo que necesita la ciudad”, acusó el perredista al tomar el micrófono, cuando la caravana de Acapulco llegó a la entrada del Zócalo.

Este martes los de la caravana de Acapulco pretenden entregar su plan de reconstrucción de la ciudad turística. Algo que parece que sólo sería simbólico, ya que el gobierno de AMLO ya anunció su proyecto para echar nuevamente a andar el puerto. Incluso, cerca de 400 hoteleros ya se registraron para recibir uno de los varios créditos que la administración ofrece… con miras a reabrir en marzo de 2024.

Caravana de Acapulco acampó afuera de Palacio Nacional / Captura de pantalla

Te puede interesar