Estas son algunas organizaciones para mandar ayuda a Haití

La mañana del sábado 14 de agosto Haití fue azotado por un sismo magnitud 7.2 grados aproximadamente a las 8:30 de la mañana. El fenómeno se registró a unos 12 kilómetros al noreste de Saint-Louis du Sud.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hasta el momento ya se registran al menos mil 297 muertos, así como miles de heridos y afectados que perdieron sus casas. Lo peor es que la tormenta tropical Grace está avanzando por el Caribe en dirección a la isla.

Las labores de rescate son contra reloj.

¿Cómo podemos ayudar?

Desde que ocurrió el sismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) envió un equipo de expertos a la isla en Puerto Príncipe para evaluar los daños y coordinar una respuesta en salud apropiada debido a que hay daños importantes en la infraestructura sanitaria, especialmente al suroeste de la isla.

Sin embargo hay algunas organizaciones humanitarias internacionales que están brindando ayuda de todo tipo al país y nosotros podemos ayudar donando para que puedan continuar con sus labores.

Impact Your World de CNN hizo una compilación de organizaciones humanitarias y acá les contaremos de cada una y dónde se puede donar.

Airlink

Esta es una organización que da transporte aéreo de suministros de emergencia y trabajadores para más de 130 organizaciones de ayuda que a su vez responden a crisis humanitarias y desastres, así como en Haití. Es un trabajo en conjunto con aerolíneas, donantes y socios logísticos para brindar acceso a agua potable, alimentos, atención médica y refugio.

Por medio de sus redes sociales la organización hizo un llamado a las donaciones ya que además del sismo existe un grave peligro por la tormenta tropical.

🚨 On top of the deadly #earthquake this morning in #Haiti, tropical #StormGrace will also likely impact the country as they deal with recovery. Please consider a donation to Airlink to help and reach out to us if you’re a responding NGO in need of airlift: [email protected] pic.twitter.com/X3Gt7S2N2J — @AirlinkFlight (@AirlinkFlight) August 14, 2021

Si quieres conocer un poco más de la organización, su labor en Haití desde 2010 y cómo donar, acá te dejamos el link.

Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras brinda asistencia médica de emergencia a las personas que resultan afectadas por desastres, epidemias, conflictos o bien la exclusión de la atención médica.

Desde las primeras horas después del terremoto, el equipo de Médicos Sin Fronteras comenzó a ayudar a pacientes heridos en la provincia de Sur en una carpa ya que el hospital resultó gravemente dañado. Posteriormente varios equipos de cirujanos y médicos generales fueron llegando a la isla para distribuirse en más zonas.

Haiti Earthquake UPDATE: Les Cayes – a team is providing supplies & staff to work in the general hospital. Les Anglais – assessing needs, transporting patients. Emergency supplies sent from Port-au-Prince to Sud. Our response in the southern region: https://t.co/I4jpUGxPyJ — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) August 15, 2021

Se puede hacer una donación única o hacerlo de forma mensual con una cantidad determinada. Acá te dejamos el link.

Americares

Esta e una organización que lleva programas de salud, medicamentos y suministros médicos a más de 90 países, es el proveedor líder en el mundo de medicamentos y suministros médicos donados.

Dede el primer momento después del sismo enviaron 9 toneladas de fluidos intravenosos, además de suministros extras que se enviaron días después como antibióticos, equipo para el cuidado e heridas y demás suministros.

Americares today Saturday August 14:

• We #GetReadyNow & stay ready to help communities.

• Haiti Earthquake Update: 18,000 pounds of intravenous fluids sent to Les Cayes = https://t.co/mQSZC794Ui. 5 sec video no audio, horizontal map of Haiti, red circle around Nippes, Haiti. pic.twitter.com/12SKwr4Bxg — Americares (@Americares) August 15, 2021

Si quieres hacer una donación única o mensual a esta organización para el desastre en Haití, acá te dejamos el link al que debes entrar.

Convoy of Hope

Esta organización impulsa estrategias para alimentar niños a través de alcance comunitario y respuesta a desastres. Trabajan a través de iglesias, empresas, agencias gubernamentales y otras organizaciones. En el caso de Haití esta organización está distribuyendo comida, artículos de higiene y suministros para los necesitados.

In the wake of the 7.2 magnitude earthquake the struck #Haiti yesterday, Convoy of Hope is distributing meals, hygiene items, and sheltering supplies to those in need. Convoy will continue to stay committed to Haiti for the long term. pic.twitter.com/xIYHE9uBYD — Convoy of Hope (@ConvoyofHope) August 15, 2021

Acá dejamos el link para apoyar a los sobrevivientes y a quienes lo necesitan. De igual forma, puede ser una sola vez o de forma mensual con cargo a una tarjeta.

Save The Children

Save The Children es una organización enfocada en ayudar a los niños y niñas del mundo, especialmente en situaciones de crisis, desastre o conflictos. Desde el 2010 estuvo presente en el sismo registrado en Haití y ahora también está presente en la isla para ofrecer toda la ayuda necesaria.

Este es el link para hacer una donación.

The earthquake in #Haiti is anticipated to cause widespread devastation to children and families — many of whom were already experiencing extreme poverty, hunger and violence. We are on the ground ready to respond, but we need your urgent support. https://t.co/DQHKndUg5m — Save the Children US (@SavetheChildren) August 14, 2021

World Central Kitchen

Fue fundada después del terremoto de 2010 en Haití y se expandieran a nivel mundial. Se trata de un grupo de chefs que crean soluciones inteligentes para el hambre y la pobreza.

A partir del 15 de agosto equipo de cocina comenzó a llegar a Haití para aumentar las operaciones y a pesar de la situación difícil por la tormenta tropical, la ayuda continúa llegando. Si quieres apoyar acá dejamos el link para las donaciones.