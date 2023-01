El otro día, al terminar el día, me acosté en la cama, saqué el teléfono y me puse a ver TikTok por un ratito (fueron como 4 horas). En una de esas me apareció el video de una mujer que todas las mañana recolecta un poco de su orina y se la pone en la cara, como una mascarilla.

Impactada quedé. Luego, buscando un poco más en internet, resulta que la orinoterapia es una tendencia bastante común para el “cuidado de la piel” desde hace algunos años.

Foto: Pixabay

Entonces la pregunta es… ¿sirve para algo? ¿tiene algún beneficio?

Orinoterapia para la piel

De acuerdo con el video que anda rolando en TikTok, ponerse orina en el rostro, como si fuera una mascarilla, sirve para alisar la piel, rejuvenecer, cerrar los poros e hidratar la piel. En algunas otras redes sociales y foros se habla de que la orina funciona para tratar el acné y otras afecciones en la piel.

¿Enserio?

Hay evidencia de que la orina se ha utilizado como terapia desde la época de los antiguos egipcios y griegos. En regiones de Asia, Medio Oriente y América del Sur afirman que la orina tiene un potencial terapéutica y que no solo sirve para tratar afecciones en la piel, sino también como cura para distintas enfermedades en el organismo.

Y es que en realidad la orina sí tiene algunos componentes, como la urea, que tiene propiedades benéficas relacionadas con la hidratación, es un exfoliante natural y que incluso actúa como el ácido salicílico, el ácido glicólico y el ácido láctico.

Pero los tiene en tan pocas cantidades que no es mejor que algún producto dermatológico. Y por el contrario, sí podría traer afecciones graves para la salud.

Foto: Getty Images

Por allá de 2015 tres doctores especialistas en dermatología publicaron un estudio de caso en la National Library of Medicine como parte del Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Un adolescente de 16 años llegó a la Clínica de Dermatología Pediátrica y del Adolescente, en California, para atenderse un acné grave en la cara.

Explicó que su mamá había visto un programa en la tele que promocionaba el uso de la orina para la piel, por lo que él empezó a usarla para tratar el acné. Durante los primeros meses observó una mejoría con la aplicación de su orina fresca pero luego el acné empeoró.

¿Cuál fue el cambio? Que unos meses antes empezó a usar orina almacenada y no refrigerada. Los expertos explican que aunque cuando la orina sale del cuerpo es estéril, no se puede asegurar que el recipiente en donde se recolecta lo sea o si no se almacena de manera correcta para la aplicación en la piel.

“Aunque inicialmente estéril, la orina que se deja fuera del cuerpo durante un período prolongado de tiempo se convierte en un medio de crecimiento para las bacterias“, se lee en la publicación.

En este mismo sentido, la doctora, dermatóloga y profesora clínica en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, Mona Gohara, explicó que no hay problema con la orina cuando es estéril, pero es probable que deje de serlo al tener contacto con la zona por donde sale o el recipiente en donde se recolecta.

Así que estás introduciendo una serie de problemas y bacterias al ponerte la orina en la cara. Ahora, si en la cara o en la piel hay heridas y la orina está contaminada con bacterias, el asunto se pondrá muchísimo peor.

¿Conclusión?

Foto: Getty Images

Si queremos tener los beneficios de los componentes que tiene la orina para nuestra piel, lo más sano sería acudir con un experto para que analice lo que necesitamos para el tipo de piel que tenemos.

A nivel dermatológico y cosmético se utiliza urea sintética. La ventaja es que en este caso no corremos riesgos. Si nos animamos a entrarle a la orinoterapia, pero no lo hacemos de la manera correcta, con la higiene adecuada, podríamos traernos más problemas que beneficios.