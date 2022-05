Recientemente un juez de la Ciudad de México prohibió, al menos temporalmente, las corridas de toros en la Plaza México. Esto puso sobre la mesa un debate que varias décadas: la tauromaquia es una “tradición” que debe preservarse o un acto de crueldad que debe erradicarse de inmediato.

En todo el mundo hay organizaciones protectoras de animales que han luchado por muchos años en contra de la crueldad que implica matar a un toro mientras decenas de personas lo celebran. En algunos países esas luchas han terminado en prohibiciones totales.

Foto: Isabel Mateos-Cuartoscuro.

¿En qué países las corridas de toros están prohibidas? Vámonos por partes…

Pero antes un dato de la organización Humane Society International: Cada año aproximadamente 250 mil toros mueren en corridas.

Países que prohíben las corridas de toros

Hablar de los países que han dictado prohibiciones en contra de la tauromaquia es un poco complejo porque las legislaciones son distintas. Por ejemplo, en algunas naciones las corridas de toros están prohibidas en su totalidad mientras que en otros solo se prohibe matar al toro.

A pesar de que por allá del 2020 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se negó a declarar a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la realidad es que la lucha en contra ha ido un tanto lenta.

Eso sí, América Latina lidera la lista de regiones en la que más países han frenado esta práctica de manera parcial o total.

Argentina

Unos 8 años después de que se aprobada la Ley 2786 de Protección de Animales, Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en prohibir las corridas de toros por completo, desde 1899. Es más, la plaza de toros que estaba en Buenos Aires fue derribada y construyeron la Plaza Pública del General San Martín.

Uruguay

Aunque había registro de corridas de toros anteriormente, el gobierno de Uruguay aprobó un decreto en 1921 para prohibir, de tajo, cualquier tipo de corrida de toro y además cualquier tipo de espectáculo que implique el sufrimiento de animales.

Al igual que en Argentina, la plaza de toros Real de San Carlos está en ruinas.

Foto: Martín Zetina-Cuartoscuro.

Ecuador

En este país es un poco distinto. Aunque actualmente permite la celebración de eventos taurinos, desde 2011 está prohibido matar a los toros. Esto fue votado por la ciudadanía en un referéndum nacional.

Por esto y por la lucha contra la crueldad, en algunas zonas la práctica fue vetada voluntariamente.

Panamá

El 15 de marzo de 2012 el Congreso de Panamá aprobó un proyecto presentado por el entonces ministro Víctor Julio para prohibir, de manera total, las peleas de perros, carreras entre animales, así como las lidias de toro, ya sean de estilo portugués o español.

En ese mismo sentido frenaron la entrada o funcionamiento de cualquier circo o espectáculo que use animales amaestrados de cualquier especie.

Nicaragua

En 2010 Nicaragua aprobó la Ley de Bienestar Animal y, desde entonces, es imposible celebrar eventos que promuevan todo tipo de maltratos. Aunque se siguen celebrando de manera esporádica corridas, se tiene que certificar que el animal no sufra de ningún tipo de maltrato ni puede morir.

Costa Rica

En la ley de Costa Rica dice expresamente que el toro y cualquier tipo de animal no puede morir ni en eventos públicos ni en eventos privados. El asunto es que el debate sobre si deben prohibir las corridas por completo o no aún están en proceso.

Cuba

En Cuba las corridas de toros fueron prohibidas por las autoridades militares de Estados Unidos el 10 de octubre de 1899, antes de la independencia. Y aunque después de ello se celebraron corridas de manera eventual, poco a poco la población se fue olvidando de esta práctica.

En la actualidad no se registran estos eventos.

Canadá

El Parlamento canadiense aprobó en junio de 2019 la iniciativa C-84 que contempla cambios en el código penal para prohibir y sancionar el bestializo y todo tipo de peleas/exhibiciones que constituyan crueldad animal.

Esta prohibición también aplica para toda forma de apoyo o asistencia dirigida a este tipo de actividades.

Francia

Aunque Francia no ha prohibido las corridas de toros a nivel nacional, este tipo de eventos solo se permiten en 4 regiones del sur: Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rosellón y Provenza-Alpes-Costa Azul.

Lo que se ha logrado a nivel nacional es reconocer a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y, en 2015, retiró las corridas de su patrimonio inmaterial.

Reino Unido

En Reino Unido, los maltratos contra toros, peleas entre perros, así como el maltrato contra osos fueron prácticas prohibidas desde 1824, año en que se fundó The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Foto: Pixabay

Parlamento Europeo

En octubre de 2015, el Parlamento Europeo que representa a la Unión Europea (27 países europeos) puso fin a las ayudas públicas, con dinero europeo, que se destinaban a la tauromaquia.

Es decir, a partir de ese momento, no se financian actividades que impliquen la muerte del toro.