Palabra por palabra: La respuesta de AMLO al video de su hermano

Como si fuera el 2004, los videoescándalos han dominado la agenda política durante estos últimos días. Además de las filtraciones del Caso Lozoya se han aparecido por ahí otras preocupantes imágenes: un video que capta al hermano de AMLO, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para inyectárselo a las filas de Morena.

Además, claro, está el asunto de quién es el que entrega los billetes.

En los videos, el hermano de AMLO recibe la lana —al menos un millón 400 mil pesos— de parte de David León. Si no tienen el gusto, él era funcionario del gobierno estatal de Chiapas, asesor político y en años recientes era un prominente funcionario de la cuatroté pues se encargó de Protección Civil y estaba a punto de tomar el control de la repartición de medicamentos en la Secretaría de Salud.

La anticipada explicación de AMLO sobre el escándalo de su hermano Pío, funcionario de Morena en Chiapas, está acá abajo de manera íntegra, palabra por palabra, para que todos las tengamos a la mano. ¿Qué opinan del asunto?

La respuesta de AMLO al video de su hermano

Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país.

Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes siendo secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, estos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir: ‘Todos son lo mismo’.

Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas: ‘Todo son lo mismo, todos son iguales’, pero no es así, no somos iguales.

En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparable. Sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto qué puede significar dos millones de pesos.

No sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando.

En aquel caso, en aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es ‘mordidas’ para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones.

Para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo. La revolución maderista costó alrededor de 700 mil pesos de aquellos tiempos; tan es así, que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el maderismo en Ciudad de Juárez, que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la Revolución.

Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los presos injustamente detenidos; y, una vez que se establece el gobierno interino de De la Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700 mil pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente.

Estos videos que se muestran —para contextualizar también— son de 2015.

En ese año había elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas y de los 124 municipios de Chiapas sólo se ganó uno, un municipio pequeño, el municipio de Chicoasén.

Estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y, como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos.

Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí. Esto, por años, hasta que nos clausuraron la cuenta. Primero, la teníamos en otro banco —no era Banorte— y por represalias nos la cancelaron. Le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta.

De todas maneras, siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad, y tenemos que actuar de manera consecuente.

Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República; es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia, o los expresidentes o sus representantes, me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, al expresidente Salinas de Gortari o los dirigentes de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda.

Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones.

Y que, una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Lo he venido sosteniendo, nada ha dañado a México más que la deshonestidad de los gobernantes, que la corrupción política, por eso no debe haber impunidad para nadie.

Lo dije en la toma de posesión y lo he venido repitiendo: si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad, yo no le voy a fallar al pueblo de México. Además, no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país, de desterrar la corrupción, de purificar la vida pública.