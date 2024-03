Lo que necesitas saber: La Ley de Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos prohíbe tomar fotos o videos solamente cuando sea para fines comerciales

Algunos antecedentes que se volvieron virales despertaron la duda: ¿Puedes tomarle fotos al Palacio de Bellas Artes o tomarte fotos en su explanada con el recinto de fondo? Sí es posible, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones.

Sí puedes tomar fotos con normalidad o para el recuerdo de tu visita a CDMX, lo que no se puede hacer es lucrar con esa fotografía porque hablamos de un Monumento Artístico declarado por las autoridades mexicanas.

Expliquémoslo con peras y manzanas, ¿va?

Foto: Palacio de Bellas Artes (Facebook)

¿Puedo tomar fotos al Palacio de Bellas Artes?

Como decíamos, la pregunta surge por algunos antecedentes de gente a la que personal de seguridad le pide no tomar fotos en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Si te ha tocado, o por si alguna vez te toca, debes saber que no está prohibido siempre y cuando no sea para fines comerciales ni lucres con la imagen del Palacio.

En los antecedentes ya mencionados, el personal de seguridad pone como argumento que el Palacio es un Monumento Artístico, lo cual es cierto. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lo tiene en la lista de Monumentos Artísticos del país.

Sin embargo, eso no impide tomarle fotos para el recuerdo o tomarse fotos en la explanada.

Turistas en Bellas Artes / Foto: Cuartoscuro

¿Qué dice la Ley Federal al respecto?

Por acá consultamos la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y en ningún artículo se prohíbe tomarles fotos. Únicamente es necesario contar con un permiso cuando las fotografías o videos tengan un fin comercial.

“Para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, con fines comerciales, se requerirá permiso del Instituto competente, y en su caso se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor. Se exceptúa la producción artesanal en lo que se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia, y en su defecto, por el Reglamento de esta Ley”, dice la mencionada legislación.

De hecho, si buscas información para solicitar ese permiso, en todos los casos indican que se expide únicamente cuando pretendas aprovechar el material (foto o video) para fines comerciales. Aquí te dejamos la página con los requisitos donde lo aclaran a detalle.

Foto: Cuartoscuro

Los antecedentes que han causado polémica por tomar fotos en Bellas Artes

Hemos hablado tanto de los famosos antecedentes, que sería terrible no contar cuáles fueron. El primero se remonta al 2017, cuando a un hombre hasta querían remitirlo con la policía de CDMX; el segundo, cuando a una quinceañera le querían impedir tomarse fotos con su vestido frente al Palacio de Bellas Artes.

Al final ni uno ni otro procedió, pues lo dicho, no está prohibido tomarse fotos en la explanada o tomarle fotos al Palacio, pues la Ley únicamente exige que haya un permiso de por medio cuando sea para fines comerciales.

El caso del 2017

En febrero del 2017, un hombre identificado como Adelino Macario Rodríguez quiso tomar fotos al Palacio de Bellas Artes. Para ello llevó un tripié y puso su celular en él. Fue entonces cuando personal de seguridad se le acercó para decirle que eso estaba prohibido y no lo dejaron tomar sus fotos.

Palacio de Bellas Artes / Foto: Cuartoscuro

Envió una carta al INBA y fue entrevistado por Grupo Imagen en su momento, narrando que era de noche y fue al único a quien se acercaron a decirle que no tomara fotos.

El INBA respondió a la carta con una disculpa, confirmando lo que decíamos antes. Que no está tomando prohibido tomar fotos en Bellas Artes.

“Puesto que no existe un reglamento específico sobre el tema de las tomas fotográficas con fines de recuerdo, autorretrato, temas ocasionales, recreativas, registros de turistas, tareas escolares, etcétera, las reproducciones (fotos o videos) del monumento que no tienen ningún fin comercial, a pesar de estar hechas con tripié, se pueden realizar sin restricción alguna”, aclaró el Dr. Xavier Guzmán Urbiola (subdirector general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA de aquel entonces), según retomó el portal etcétera.

Turistas en Bellas Artes / Foto: Cuartoscuro

Le negaron fotos a una quinceañera en 2022

El segundo antecedente ocurrió en octubre del 2022. En TikTok se viralizó un video del momento en que dos personas del Palacio de Bellas Artes le pedían a una familia que no tomara fotos a una quinceañera, quien llevaba su vestido y toda la cosa.

Como decíamos, argumentaban que se trata de un Monumento Artístico: “Es como lucrar con el Palacio”, dijo uno de los señores, además de pedirle a las personas ingresar al recinto para recibir información de por qué (según ellos) no se podía.

Y según un artículo de Chilango, al final le dejaron tomar sus fotos, solamente con la petición de respetar los elementos arquitectónicos por ser Patrimonio Cultural de la Nación.

Llevar equipo profesional puede ser tomado a mal por el personal de Bellas Artes

¿Tú también notaste el factor común en ambos casos, verdad? No se trataba de personas tomándose una selfie o apuntando su celular así casual. El primero llevaba un tripié y en el segundo caso podría tomarse como una sesión profesional (posiblemente pagada) por tratarse de una quinceañera.

Seguro eso fue lo que puso en alerta al personal del Palacio de Bellas Artes, así que si pretendes hacer una sesión con equipo más profesional, ve preparado o preparada para defender que nada prohíbe tomar fotos cuando no sea con fines comerciales. Obvio, todo en el marco de un diálogo respetuoso.

