Lo que necesitas saber: Víctor Manuel 'N' fue suspendido por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Paloma Nicole era una adolescente de apenas 14 añitos. Sus padres estaban divorciados y cada uno le preparó una sorpresa diferente para celebrar sus 15 años. Su padre le planeó un viaje a Europa en enero del 2026, pero la sorpresa de su madre acabó con su vida; le ‘regaló’ una cirugía de aumento de busto de la que no pudo sobrevivir.

El cirujano que operó a Paloma Nicole era pareja de su madre, entre ambos planearon operarla sin el conocimiento ni autorización de su padre. Para ‘desaparecerse’ unos días, le dijo que la pequeña se había contagiado de COVID y estaría aislada por un tiempo. Sin embargo, aprovecharon esos días para hacer la operación.

Las cosas se complicaron y falleció. Las autoridades ya investigan todas las irregularidades; desde la madre, el cirujano y los médicos que no dieron el reporte real de las causas de la muerte. Acá les contamos todo lo que pasa con el caso.

Fotografía ilustrativa Pexels

Suspenden a cirujano que operó a Paloma Nicole

Víctor Manuel ‘N’ fue suspendido por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva tras darse a conocer que las autoridades iniciaron una investigación en su contra por presunta mala praxis.

Peor aún, algunas versiones apuntan a que Paloma Yazmín, madre de Paloma Nicole, lo estaba asistiendo en el quirófano durante la operación de su hija, aún sin tener los conocimientos necesarios.

¿Qué le estaban haciendo? La adolescente fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos.

Foto ilustrativa: Pexels

El padre denunció a la madre y cirujano

Carlos Said, padre de Paloma Nicole, denunció a su expareja y al cirujano. Se dio cuenta que algo no andaba bien cuando abrazó a su hija y notó un top quirúrgico. La duda lo hizo revisar el cuerpo al momento del velorio, fue entonces que descubrió los implantes mamarios.

Él solo sabía que había sido diagnosticada con Covid días antes (mentira que inventó la madre de su hija). Incluso le dijeron que fue internada por un paro respiratorio debido a complicaciones del Covid, mismas que le provocaron inflamación cerebral.

El certificado que le entregaron decía que Paloma Nicole falleció de un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, pero sin mencionar que las complicaciones realmente fueron por la cirugía estética.

Fotografía ilustrativa Pexels

Cronología del caso de Paloma Nicole:

Operada el 12 de septiembre

15 de septiembre, padre de Paloma Nicole fue informado que su hija estaba internada

19 de septiembre falleció tras complicaciones

Todo el caso de Paloma Nicole esta llenó de irregularidades. La madre mintió al padre para operarla, el cirujano la operó sin autorización de ambos padres, la madre asistió en la operación y los médicos ocultaron la causa de muerte.

¿Dónde está la madre de Paloma Nicole?

Hasta ahora, se desconoce el paradero de la madre de Paloma Nicole, Paloma Yazmín y su pareja Víctor Manuel. Ninguno de los dos se presentó al velorio de la pequeña. Es más, ambos cerraron sus cuentas en redes sociales.