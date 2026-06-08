Lo que necesitas saber: Todo comenzó porque el PAN denunció que durante el gobierno de AMLO se vivió una de las peores olas de violencia en el país.

Al parecer empezó el desgreñe entre el PAN y Morena, pues Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional, anuncio que denuncio ante la Corte Penal Internacional al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Bueno, ¿y ahora por qué se están peleando?

Pues todo comenzó porque el PAN denunció que durante el gobierno de AMLO se vivió una de las peores olas de violencia en el país. Pero tal parece que no solo van contra él, sino también contra quienes, aseguran, permitieron que se llegara a este punto.

Según argumentan, la famosa estrategia de “abrazos, no balazos” es responsable de que hasta el día de hoy se contabilicen más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y estados donde los cárteles habrían tomado el control de diversas regiones.

Tampoco dejaron pasar las investigaciones que, según señalaron, Estados Unidos estaría realizando contra algunos funcionarios de Morena por su presunta complicidad con grupos del crimen organizado.

Y a todo esto… ¿por qué lo hicieron ante instancias internacionales?

De acuerdo con lo expresado por Jorge Romero y otros integrantes del PAN, la decisión se tomó porque no confían en que en México se lleve a cabo una investigación imparcial. Incluso acusaron que las fiscalías han perdido autonomía y que “el Poder Judicial ha sido capturado políticamente por Morena”.

Según su postura, varias de las instituciones encargadas de impartir justicia han dejado de generar confianza, no solo para ellos, sino para una parte de la ciudadanía.

Finalmente, aseguraron que “nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”.

Hasta el momento, Andrés Manuel López Obrador no ha emitido declaraciones sobre la denuncia. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum toco el tema durante la mañanera de este 8 de junio, donde aseguró que “no se puede ser más hipócrita” y criticó al PAN por impulsar este tipo de acusaciones.

Por ahora, habrá que esperar para conocer si la Corte Penal Internacional decide dar seguimiento al caso y en qué termina este nuevo capítulo del enfrentamiento entre Morena y el PAN, que todo indica apenas comienza.