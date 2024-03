Lo que necesitas saber: Este viernes 8 de marzo de 2024 es el Día Internacional de la Mujer y en la CDMX miles de mujeres salieron a las calles para defender sus derechos con diferentes pancartas y leyendas.

Todos lo saben, este 8 de marzo de 2024 es el Día Internacional de la Mujer, y como en otras ciudades del mundo, en la CDMX miles de mujeres salieron a las calles con pancartas para defender sus derechos, pedir la igualdad de género y exigir un alto a la violencia contra ellas en todo el país, pues cada día que pasa se reportan más feminicidios y desapariciones que siguen sin encontrar justicia.

Por esta razón, acá les traemos algunas de las pancartas que encontramos este día por el 8M en la CDMX.

El Día Internacional de la Mujer 2024 en CDMX

Como cada año, contingentes, activistas y demás asistentes a la marcha por el 8M, definieron los puntos de encuentro para partir hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En esta ocasión, empezaron a marchar desde los siguientes lugares: el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la avenida Paseo de la Reforma, el Monumento a la Madre en la avenida Insurgentes, y el Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera.

Sí, las participantes de la marcha empezaron a juntarse a partir del mediodía y hasta más o menos las 15:30 horas, hora en la cual también comenzaron a partir con dirección a la Plaza de la Constitución, en el primer cuadro del Centro Histórico de la CDMX.

Foto: Lucy Sanabria // Pancartas del 8M en la CDMX este 2024. Foto: Lucy Sanabria // Pancartas del 8M este 2024. Foto: Lucy Sanabria // Pancartas del 8M en la CDMX este 2024. Foto: Gabriela Espinosa // Niñas cargando pancartas en el Día Internacional de la Mujer de este 2024 en la CDMX.

Entonces recorrieron parte de la avenida Paseo de la Reforma, llegaron a la avenida Juárez y luego cruzaron el Eje Central Lázaro Cárdenas, para luego incorporarse a la calles 5 de Mayo y por último llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Obviamente durante la marcha, estas calles y avenidas capitalinas estuvieron cerradas y no se permitió el paso a los automovilistas para resguardar a las manifestantes. Incluso se cerraron estaciones del Metro de la CDMX como Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, y también Hidalgo de las Líneas 2 y 3.

Entre las participantes estuvieron: el Movimiento de personas con discapacidad y Educación Especial Hoy, integrado por mujeres con discapacidad y aliadas y con el lema “Nunca más sin nosotras”; Amnistía Internacional; Coordinación 8M; el Contingente de mujeres audiovisuales; el Contingente transincluyente e intergeneracional; así como estudiantes, mujeres indígenas, madres con infancias, y otras organizaciones.

Las pancartas por el 8M en la Ciudad de México

Fueron muchas las pancartas que nos topamos este viernes 8 de marzo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer 2024 en la CDMX; algunas con un poco de humor, otras que eran un golpe al corazón, y unas más duras, con exigencias y recordándonos que cada día se registran más feminicidios y desapariciones en México y ninguna autoridad hace algo al respecto.

Foto: Gabriela Espinosa // Pancartas en el 8M de la CDMX este 2024. Foto: Gabriela Espinosa // Pancartas en el 8M de la CDMX este 2024. Foto: Gabriela Espinosa // Pancartas en el 8M.

Por ejemplo, una chica vestida de novia llevaba este mensaje: “No son amenazas, no son lesiones, no es violencia familiar, es feminicidio en grado de tentativa. No es amor, es violencia ¡Hermana! Si te pega, NO te ama”.

Igual se instaló un tendedero de denuncias en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en el cual se expusieron casos anónimos de injusticia en los que las autoridades no hicieron nada por denuncias de violencia contra mujeres. En este caso, encontramos este testimonio: “El tío de mis dos hijas las tocaba de manera incómoda, cuando nos enteramos fuimos a poner una denuncia en Pachuca, Hidalgo, pero como los hechos fueron en otro estado teníamos que ir a poner la denuncia al Estado de México y a Zacatecas, era muy difícil acudir a dicho estados y en el nuestro no nos dieron ninguna solución, el agresor ya murió sin pagar nada”.

Foto: Gabriela Espinosa // Testimonio en tendedero colocado en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Otro testimonio que nos movió en una de las pancartas por el Día Internacional de la Mujer fue este: “Yo marcho por lo que me hicieron y no le conté a nadie y por lo que sí conté y me hicieron sentir culpable”.

Y también una pancarta que decía algo así: “Por qué te espantas por las que luchan y no por las que mueren”.

Foto: Lucy Sanabria // Pancartas del 8M en la CDMX este 2024. Foto: Lucy Sanabria // Pancartas del 8M en la CDMX.

Y como estas, encontramos otras más cargadas por mujeres adultas, jóvenes y niñas; algunas contando un poco de sus historias sin justicia y otras más exigiendo que la violencia contra ellas se detenga en la CDMX y en todo México, así como que las autoridades locales y federales se pongan las pilas para detener a los culpables.

