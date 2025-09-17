Lo que necesitas saber: Se espera que el presunto líder de La Barredora llegará este miércoles al Aeropuerto Internacional de Toluca, alrededor de la media noche.

Poco le duro el gusto a Adán Augusto de no verle la cara a su ex secretario de Seguridad… pues aunque rechazó la extradición voluntaria, Paraguay decidió expulsar a Hernán Bermúdez de sus tierras y enviarlo a México.

Expulsan de Paraguay al “Comandante H” // X:@senad_paraguay

Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez y es enviado a México…

Se esperaba que Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, señalado como el líder del grupo delictivo La Barredora, fuera extraditado a México en 60 días, aunque las cosas cambiaron.

Y es que este miércoles tenemos la novedad de que, tan solo dos días después de que rechazara ser extraditado de manera voluntaria y que se le dictara prisión preventiva, Paraguay anunció que Hernán Bermúdez fue expulsado de su país.

“Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG (Cártel de Jalisco Nueva Generación). Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, compartió la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en redes sociales.

El presunto líder de La Barredora llegará al Aeropuerto Internacional de Toluca, alrededor de la media noche. De ahí, las autoridades informaron que lo trasladarán al penal de máxima seguridad del Altiplano.

¿Qué cargos enfrenta?

Por el momento el ex secretario de seguridad ya libró los cargos de Paraguay. Aunque acá en México tendrá que enfrentar una orden de aprehensión en su contra por ser presuntamente responsable de extorsión, secuestro y narcomenudeo.

Además, la FGR tiene otras investigaciones abierta. Así que podría haber una nueva orden de aprehensión en su contra por probables delitos con delincuencia organizada.