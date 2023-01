Si han estado atentos a las redes, seguro ya se toparon con las protestas para que el gobierno de Jalisco deje en libertad a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), acusados de presunto despojo sólo por defender la recuperación de un parque público… el Parque Resistencia Huentitán (bautizado así por la misma comunidad).

Se trata de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que han estado en pie de lucha para que el gobierno de Jalisco recupere las hectáreas que fueron destinadas a ser un parque público —en beneficio de la ciudadanía— y que, sin embargo, fue apañada por inmobiliarias gracias a contratos gubernamentales incumplidos, de acuerdo con la misma UdeG.

Foto: @udg_oficial

Para no perder el hilo de este caso bastante grave —la detención de tres estudiantes y el asedio denunciado por la comunidad estudiantil de la UdeG que ha entrado en defensa del Parque Huentitán, vecinos y activistas—, en este texto les vamos a compartir un poco del caso.

El Parque Resistencia Huentitán

La UdeG, Zona Docs Periodismo en Resistencia —con la pluma de Josué Ibarra— así como el mismo grupo activista que llevó a cabo un plantón en defensa del Parque Resistencia Huentitán han relatado que el problema surgió hace más de 10 años, cuando el ayuntamiento de Guadalajara cedió unas hectáreas que habían sido destinadas a ser un parte del proyecto de un parque público.

Sí, en 1980 el Congreso de Jalisco decretó la construcción del Parque Natural Huentitán y del Parque Municipal —para este proyecto, el Congreso destinó casi 132 mil 691.183 m2.

Foto: Parque Resistencia Huentitán YouTube.

Acuerdos y denuncias por incumplimiento

Sin embargo, fue hasta 2008 que la Presidencia Municipal rompió con este decreto y aprobó otro para ceder a una inmobiliaria extranjera cerca de 13.6 hectáreas para la construcción de depas de lujo.

Se supone que a cambio, el municipio de Guadalajara se iba a beneficiar con obras —áreas verdes— para la ciudadanía.

Foto: Iván Lara González-udg.mx

Peeeero, no fue así. En 2012 venció el convenio, sin que se cumpliera con lo pactado y aún así en 2016, el ayuntamiento en turno —bajo la gestión precisamente de Enrique Alfaro— firmó otro contrato.

En este intervalo, la empresa que empezó con el proyecto vendió las hectáreas a otra, que actualmente se encarga del desarrollo inmobiliario.

Foto: @parqueresistencia

Para 2019 —de acuerdo con la UdeG— el segundo convenio venció y ante esta situación, vecinos y activistas exigieron a las autoridades la recuperación del parque.

El plantón de estudiantes

En 2021, activistas, vecinos y estudiantes de la UdeG decidieron rescatar el Parque Resistencia Huentitán con un plantón e intento de rehabilitación —plantando árboles, organizando cursos y actividades para niños y niñas.

Sin embargo, un momento bastante crítico interrumpió la dinámica, cuando el plantón fue desalojado con violencia —amenazas e intimidación— por un grupo no identificado, pero que portaba armas largas (el 19 de agosto de 2021).

Acá en este video pueden conocer de viva voz qué sucedió aquel día en el Parque Resistencia Huentitán:

Las protestas por la liberación

Después, en 2022 inició un proceso penal por el delito de despojo de inmuebles y aguas contra los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas —ACÁ pueden leer más del caso de Armenta.

Foto: @parqueresisten1

Ya en enero de 2023, el grupo de jóvenes recibió un duro golpe, pues un juez ordenó prisión preventiva oficiosa en su contra, después de una audiencia y esto encendió aún más las alertas de las mismas autoridades de la UdeG, que hoy reclaman justicia para los tres estudiantes, que se han dedicado a defender un espacio destinado a ser un parque público —lucha necesaria si tomamos en cuenta la crisis que vivimos por los efectos del cambio climático.

¿Qué dice el gobierno de Jalisco?

La orden del juez ha provocado la movilización de las autoridades universitarias, la Federación Estudiantil Universitaria y activistas no sólo de Guadalajara, en exigencia por la libertad de Javier Armenta, Javier Cisneros y José Alexis Rojas.

Al respecto, Enrique Alfaro asegura que el proceso en contra de los estudiantes es legítimo, argumentando el convenio firmado en 2008 y señalando este predio como propiedad privada.

Foto: @EnriqueAlfaroR

Sin mencionar que hay denuncias de que los convenios no se cumplieron, que las constructoras no han entregado lo que prometieron y tampoco hay constancia de la entrega de los recursos, por lo que no hay pruebas de que el Parque Resistencia Huentitán ha perdido su condición de espacio público, tal como lo denunció el rector de la UdeG Ricardo Villanueva Lomelí.

**Con información de la UdeG, ZonaDocs y Parque Resistencia Huentitán.