¡El des… orden que se traen en Coahuila! El Partido Verde anunció que declinaron su candidatura por la gubernatura del estado a favor de Armando Guadiana, de Morena, pero dice el que era su candidato que nadie le avisó.

Lo sabemos, el Partido Verde se ha ganado el descontento de la población por acciones verdaderamente vergonzosas (nomás acuérdense de los influencers a quienes les pagaron para hacer propaganda en sus redes), pero siempre encuentran nuevas formas de sorprendernos.

Lenin Pérez no quiere declinar por Morena / Foto: @leninperezr

Partido Verde declina a favor de Armando Guadiana de Morena en Coahuila

El próximo 4 de junio habrá elecciones para elegir al nuevo gobernador de Coahuila. Junto a otros candidatos, participan en ésta Armando Guadiana, de Morena; así como Evaristo Lenin Pérez, de la coalición entre el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Pero este sábado, 27 de mayo, la dirigencia nacional del Partido Verde declinó a favor de Guadiana. Lo anterior fue informado inicialmente por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, para luego ser confirmado por el Partido Verde en un comunicado.

El Partido Verde declinó a favor de Morena / Foto: @aguadiana (Twitter)

“Privilegiando las demandas ciudadanas más que a los candidatos, en el Partido Verde hemos decidido seguir avanzando junto al proyecto de la 4T en Coahuila, por lo que hemos acordado brindar nuestro respaldo a su candidato Armando Guadiana (…) Agradecemos y respetamos el trabajo de quien fuera nuestro candidato, Lenin Pérez Rivera“.

Pero dice Lenin Pérez que él no estaba enterado

La noticia causó cierto furor en el país, pero faltaba lo mejor. Horas más tarde, Lenin Pérez publicó un video donde le manda decir a la dirigencia del Partido Verde que él sigue adelante con su candidatura.

“A nosotros nadie de la Ciudad de México nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses, porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024 (…) Aquí nadie se va a rajar. Estas prácticas no me asustan ni me intimidad, al contrario, me fortalecen“.

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS.#SíHayOtroCamino#YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF — Lenin Pérez (@leninperezr) May 27, 2023

Así la política de nuestro México Mágico.