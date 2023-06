Un día después de recibir la denuncia por el secuestro de Jesús González Ríos, líder del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) en Copala, Guerrero; la Fiscalía guerrerense confirmó el hallazgo de su cuerpo e investiga el caso como homicidio calificado.

Y es que poco tiempo después de que se compartiera la noticia del secuestro de Jesús González Ríos, quien ya había denunciado amenazas en su contra para que nos se postulara en las elecciones de 2024, la Fiscalía de Guerrero publicó la confirmación del hallazgo del cuerpo del líder del Partido Verde.

Foto: Facebook/ChuchoGrios

A su vez, el Partido Verde condenó el asesinato y exigió que las fiscalías localicen a los autores materiales e intelectuales del secuestro y homicidio de González Ríos.

Asesinan a líder del Partido Verde después de ser secuestrado en Guerrero

El hallazgo del cuerpo del líder del Partido Verde en Copala fue en Las Marías, muy cerca de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Santa Clara, en el municipio de Cuautepec.

El cuerpo del líder y coordinador del Partido Verde fue hallado con signos de violencia, abandonado en la zona de Las Marías.

Foto: @PartidoVerdeEcologistaMex

Antes de la localización del político guerrerense, su familia denunció que un grupo de sujetos armados lo interceptó cuando caminaba por la calle Leona Vicario —en el centro de Copala, Guerrero— y se lo llevó por la fuerza.

El 28 de junio, dice la Fiscalía de Guerrero, las autoridades recibieron la denuncia por privación de la libertad personal y comenzó su búsqueda.

Foto: @FGEGuerrero

A la par, la familia del líder del Partido Verde se movió, organizó una protesta y cerró la carretera federal, a la altura de la comunidad de San Francisco.

Las amenazas contra el líder del Partido Verde en Copala, Guerrero

“Desde el 1° de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga a un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”.

Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en Copala, Guerrero / Foto: Facebook/ChuchoGrios

Esta es parte de la denuncia del líder del Partido Verde Jesús González, que quedó grabada en un video que fue compartido en redes, justo durante su búsqueda. Ahora, la Fiscalía de Guerrero investiga el caso como homicidio calificado.