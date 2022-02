“Nuestro gremio está muy lastimado”: El pase de lista de periodistas asesinados en la mañanera

Este jueves 17 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la conferencia de prensa mañanera desde Tijuana, Baja California. De los periodistas asesinados en lo que va del 2022, dos trabajaban en esta ciudad fronteriza: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

En su memoria y la de todos los periodistas que han perdido la vida por su labor profesional, se hizo un pase de lista simbólico durante la mañanera.

“Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California queremos informar que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas“.

Pase de lista para los periodistas asesinados

La periodista Sonia de Anda, del portal Esquina 32, pronunció los nombres de los cinco periodistas que han sido asesinados en México en lo que va del 2022. De acuerdo con la organización Artículo 19, es la ola de violencia contra la prensa más grave desde hace años.

Con la voz entrecortada y a coro de los demás periodistas, después de cada nombre se escuchó un “presente”: Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Heber López.

Después del homenaje, la periodista cuestionó al presidente sobre las audiencias del caso del asesinato de Lourdes Maldonado que se mantienen como privadas a sugerencia del Ministerio Público. La comunicadora afirmó que ese es un asunto de interés público y que debería transparentarse para entender qué fue lo que pasó.

El presidente explicó que decidieron estar en Tijuana para “informar” y que es mas de lo que se acostumbraba con el “debido proceso”. Señaló que no tienen nada que ocultar y que no hay impunidad, pero si los jueces y el ministerio no informan, su administración “lo seguirá haciendo”.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que no se ha hecho una audiencia pública en este caos debido al riesgo que hay para uno de los testigos pero más adelante se van a dar a conocer las medidas que se tomaron para la protección y el debido proceso.

“¿De verdad nos garantizan que lo de Margarito no va a quedar impune a pesar de que se sabe lo que pasó con él?”. El presidente respondió que en “ningún caso”.