¿Has escuchado del permiso menstrual en CDMX? “Cuando sabía que ya me iba a llegar la menstruación tenía que prepararme para el infierno. Creo que nunca he experimentado un dolor tan intenso como el que sentía cada que me bajaba, no podía ni salir de mi cama, no podía comer nada y tampoco podía ir a trabajar. Ahora ya estoy en tratamiento pero si pudiera describirte el dolor, sería como el infierno“.

Así es como describe el nivel de dolor que tenía Katia, una mujer de 26 años que recientemente fue diagnosticada con dismenorrea. Explica que durante la menstruación no puede hacer absolutamente nada porque el dolor es demasiado. Y no es la única.

De acuerdo con datos del gobierno de México, se estima que el 50% de las mujeres han presentado dolores incapacitantes durante la menstruación en algún momento de sus vidas.

En la primera encuesta relacionada con menstruación aplicada a mil mujeres a nivel nacional, en México, el 16% afirmó tener molestias muy fuertes durante la menstruación y el 4% dolores/malestares incapacitantes.

Foto: Pexels

Si bien la menstruación implica una serie de malestares que hasta cierto punto son normales, no debe traer dolores tan fuertes que te inmovilicen. La menstruación dolorosa no es normal.

Y a propósito del permiso menstrual ¿por qué hay dolor fuerte durante la menstruación?

Lo primero que hay que mencionar que la menstruación es parte del ciclo menstrual, un ciclo de cambios biológicos en el sistema productivo de las mujeres. Todo funciona a partir de hormonas y dura aproximadamente 28 días, aunque en algunos casos es más corto o más largo.

Ahora sí, la menstruación es un proceso en el que el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina cuando no hubo un embarazo en el ciclo. Generalmente dura entre 2 a 5 días, pero de nuevo, puede variar.

Todo este proceso tiene algunos síntomas (que pueden no presentarse) como dolor de cabeza, cólicos, cansancio, dolor de cuerpo, cambios en el estado de ánimo, dolor en los senos, etc.

Pero el malestar no debe ser incapacitante ni demasiado fuerte. Eso no es normal y tenemos que acudir a un médico para hacer un chequeo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que durante la menstruación ocurre algún tipo de dolor en casi el 95% de las mujeres y se considera como algo normal en la gran mayoría. Pero hay casos en que el dolor es tanto que amerita un tratamiento especial o un chequeo ya que puede estar provocado por una enfermedad de fondo.

Foto: Pixabay

Durante la menstruación el útero se contrae para expulsar la membrana que lo recubre, por eso hay cólicos y dolores en el vientre. Sin embargo, cuando el dolor es demasiado fuerte podrían estar provocados por otro tipo de afecciones como endometriosis, fibromas uterinos, una enfermedad inflamatoria pélvica, etc.

Al dolor intenso durante la menstruación se le llama dismenorrea, es decir, cuando una mujer o persona menstruante presenta dolor intenso en la parte baja del abdomen en los días de menstruación, por al menos 3 ciclos menstruales. Incluso puede estar acompañado de dolor de espalda baja.

Existen dos tipos de dismenorrea: primaria y secundaria.

La dismenorrea primaria es el tipo más común de dolor menstrual y que no está causado por otra afección. Generalmente la causa es que se producen demasiadas prostaglandinas, las sustancias que activan las contracciones en el útero.

No hay estudios de laboratorio específicos para el diagnóstico de la dismenorrea primaria y el diagnóstico clínico tiene que tomar en cuenta el historial de enfermedades y un interrogatorio (edad de comienzo de la menstruación, características de los ciclos menstruales, edad en que comenzó el dolor, qué tan intenso es, medicamentos consumidos, etc.

Generalmente para este tipo de dismenorrea se recetan antiinflamatorios no esteroides (AINEs), analgésicos, anticonceptivos orales combinados, etc.

Foto: Pixabay

El asunto se complica cuando hablamos de dismenorrea secundaria. Comienza más tarde en la vida, está relacionado con alguna afección en el útero o en otros órganos reproductivos, y a menudo el dolor empeora con el tiempo. El dolor es mucho más intenso y llega a ser incapacitante.

Cuando el médico detecta que podría haber una afección secundaria, generalmente se usa un ultrasonido pélvico, resonancia magnética, laparoscopia, histeroscopia, etc., dependiendo de las sospechas del médico.

La cuestión entonces es: si una mujer o persona menstruante está diagnosticada con dismenorrea y los dolores son demasiado fuertes ¿qué pasa cuando tiene que ir a trabajar? Acá entra el asunto del permiso menstrual.

La iniciativa de permiso menstrual que nació en CDMX

El pasado 14 de febrero el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó enviar una iniciativa al Congreso federal para proponer los permisos menstruales en el trabajo.

El proyecto es una mezcla de dos propuestas de diputados de Morena: uno para otorgar días libres en caso de dismenorrea y otro para otorgar días para que las mujeres se hagan el papanicolao y la mastografía/ los hombres exámenes de próstata.

La primera parte propone moverle a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que se contemple otorgar 2 días al mes, con goce de sueldo, para las mujeres trabajadoras y personas menstruales diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria “en grado incapacitante“.

Foto: Pixabay

Explica que para demostrar esta afección, habrá que presentar un certificado médico que lo acredite, expedido por una persona especialista en ginecología de alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

Este certificado, según la propuesta, tendría vigencia de un año a partir de que sea expedido por el médico y después se necesitará una nueva valoración para confirmar el diagnóstico.

“En ningún momento podrá ser considerado como enfermedad profesional o riesgo de trabajo”, se lee.

Especifica que el médico debe ser de alguna institución pública y en caso de que sea particular, el certificado debe tener los datos del médico (nombre completo, número de cédula profesional, fecha de expedición y estado médico de la trabajadora o persona menstruante).

De igual forma, se agrega que cada año las trabajadoras podrán disponer de un día, pagado, para hacerse estudios de mastografía y papanicolau. En el caso de los trabajadores el día es para el examen de próstata.

Ojo, no significa que la Ciudad de México aprobara esto y ya esté vigente para todo el país, porque el Congreso local no puede modificar leyes federales. Lo que hizo fue enviar la iniciativa al Congreso federal para que se analice y, en su caso, se apruebe para que ahora sí aplique a nivel nacional.

Necesitamos hablar de la menstruación

“Si esta propuesta no va a acompañada de una campaña de información dentro y fuera de las empresas, difícilmente estos permisos van a ser una realidad. Todavía ni siquiera está normalizado hablar de la menstruación: no tiene nada que ver con debilidad o con que nos dé flojera ir a trabajar, es un proceso fisiológico que está oculto detrás de muchos tabúes“, nos explica Anahí Rodríguez de la colectiva Menstruación Digna.

No, la menstruación no debe ser dolorosa. No, la menstruación no es algo de lo que tenemos que hablar en secreto. No, el dolor en la menstruación no nos hace débiles ni flojas por no poder levantarnos. No, no es una enfermedad. No, la menstruación no nos pone en desventaja laboral. Y sí, si tenemos dolor intenso o algún otro síntoma que no es normal, podemos acudir al médico para una revisión.

Y además de que esta iniciativa debe acompañarse con información, MUCHA información, se tiene que acompañar por otras mejoras. Las mujeres o personas menstruantes que cuentan con un trabajo formal deberían estar afiliadas a alguna institución de salud pública.

Además de que sabemos que esto no siempre es real, acudir a la institución pública, sacar una cita y que te la den es toda una odisea. Si la empresa en la que trabajas te amenaza con algún tipo de sanción o consecuencia por faltar… ¿cuántas personas van a denunciar?

Foto: Pexels

“Son muchas aristas las que se tienen que tomar en cuenta a la par de aprobar los permisos menstruales. Sobre todo son sumamente necesarias campañas de información sobre lo que es la menstruación y lo que implica. Y no solo para niñas, niños o adolescentes en las escuelas, sino para las empresas, para los directivos, para el personal de recursos humanos, para los legisladores que hacen las leyes, para el propio sector salud, para los comunicadores, para todos“. La experta afirma que sin esta información los permisos difícilmente llegarán a buen puerto.

La primera encuesta de gestión menstrual que se aplicó en México, durante 2022, y en la que colaboró Menstruación Digna, revela datos que deberían prender varias alertas:

El 56% de las mujeres encuestadas afirmaron que su escuela, facultad o lugar de trabajo no cuentan con productos de gestión menstrual gratuitos ante algún imprevisto.

El 71% de mujeres o personas menstruales hablaron de menstruación por primera vez en la vida con la mamá. Solo el 4% en la escuela, el 14% con otros familiares y el 4% no había tenido ningún tipo de información previa.

El 16% de mujeres experimenta molestias muy fuertes y el 4% siente dolores incapacitantes.

El 44% de mujeres con dolores durante la menstruación se automedican para el dolor . El 44% tomada té o infusiones para el dolor, el 22% dormía o descansaba todo el día y el 10% se ausenta de sus actividades por el dolor.

. El 44% tomada té o infusiones para el dolor, el 22% dormía o descansaba todo el día y el 10% se ausenta de sus actividades por el dolor. El 25% dejó de asistir a reuniones sociales por tener la menstruación. El 13% no fue a la escuela. El 16% no fue a trabajar.

Entonces es claro que se tiene que hablar de ello y no solo en secreto con las amigas o con los familiares, sino en voz alta y con toda la sociedad.

“Durante varios meses el dolor que me daba durante la menstruación era insoportable de verdad. Vomitaba todo el día y hasta me desmayaba, tenía que ir a comprar pastillas fuertes a la farmacia y a veces hasta no me hacían. Pero yo pensaba que así era, que a unas nos tocaba con dolor y a otras no. Eso y que siempre me dio pena/miedo hablar de ello con mi jefe, en mi trabajo, pues nunca hice nada mas que aguantarme“, explica Melisa, una mujer diagnosticada con endometriosis.

Foto: Pexels

Estoy convencida de que lo que se necesita antes que cualquier cosa es hablarlo. En la menstruación no hay “deber ser”, todos los cuerpos y los procesos fisiológicos sin distintos. Pero eso sí, la menstruación no es un castigo, no es sucia y no es algo de que avergonzarse.

“Aunque hay muchas cosas que reforzar y tomar en cuenta, para mí esta iniciativa es positiva porque pone a la menstruación como un tema del que hay que hablar y genera un debate. Ya solo necesitamos información para poner encausar la plática y lograr cosas muy buenas“, explica Anahí Rodríguez de Menstruación Digna.

El permiso menstrual en el mundo

En México apenas estando los primeros pasos para que las licencias menstruales laborales sean una realidad, pero en otros países del mundo ya es una realidad.

En febrero de este año España aprobó definitivamente las licencias laborales por menstruación dolorosa e incapacitante. Se trata del primer país en Europa que le da luz verde.

Las mujeres con dismenorrea incapacitante tienen días pagados al mes en sus trabajos y los empleadores no pueden despedirlas por ello.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Hay otros países como Japón, Corea del Sur, Indonesia y Zambia que también tienen las licencias laborales por menstruación. En algunos casos los días no son pagados, por lo que no han tenido mucho éxito.

¿Para cuándo se discutirá, escuchando a las voces de la sociedad civil en México? Toca esperar un poco pero un paso hacia adelante es buena noticia.