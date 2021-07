¡Ah, jijo! Una pitón de tres metros se perdió en un centro comercial de Louisiana

El pasado lunes 5 de julio, reportaron que en un centro comercial de Louisiana, Estados Unidos, se había perdido una enorme pitón birmana de tres metros de largo, luego de que se escapó del acuario Blue Zoo, el cual se encuentra en este lugar. Por ello, personal de búsqueda en Baton Rouge comenzó a trabajar intensamente para encontrar este animal.

De acuerdo con información de CNN, equipos de búsqueda en Baton Rouge empezar a realizar varias tareas para encontrar una pitón birmana, de color amarillo, llamada Cara, en un centro comercial de Louisiana, la cual se escapó del acuario Blue Zoo el pasado lunes en la noche.

Ante esta peculiar situación, el centro comercial de Louisiana, que tiene más de 140 tiendas, decidió cerrar brevemente el pasado martes por la mañana luego de que se descubrió que no estaba esta pitón. Sin embargo, el personal de Blue Zoo tranquilizó un poco a todos cuando aseguró que la serpiente de tres metros de largo no había salido de su tienda, por lo que únicamente tuvieron que cerrar ellos desde el pasado miércoles.

Sobre la búsqueda, Wes Haws, CEO y fundador de Blue Zoo, informó que los equipos planeaban empezar a derribar paredes del acuario desde este miércoles por la noche si aún no encontraban a Cara: “Una de las grandes preocupaciones es que ella se haya deslizado entre una pared y no pueda volver a salir”, dijo y agregó que para ellos era importante encontrarla con vida, como si se tratara de un niño desaparecido.

Cara es una pitón birmana, la cual no es venenosa y solo mata y come presas pequeñas como mamíferos, aves y reptiles, por lo que tienen un bajo riesgo de atacar a los humanos. Ella aparecía en espectáculos de acuarios para niños y creen que escapó de su tanque a base de fuerza, retorciéndose por una esquina del mismo, explicó el fundador de Blue Zoo.

Para poder encontrarla, se apoyaron en varios rastreadores de serpientes y expertos para que ayudaran a buscar a Cara después de que la policía y los bomberos de Baton Rouge no la encontraran después de varias horas el martes pasado, de acuerdo con Blue Zoo.

Igualmente, el acuario dio a conocer que consiguió cámaras de visión nocturna y cámaras con sensores de movimiento, que las empresas locales de fontanería y climatización colocaron en todas las posibles ranuras y zonas pequeñas. También pusieron fuentes de calor y comida por todo el establecimiento para atraerla y un veterinario se mantuvo al pendiente por si aparecía.

“Hemos visto pruebas de que Cara se mueve dentro de nuestro espacio del techo, que tiene muchos lugares para esconderse”, señalaron finalmente.

De acuerdo con información de algunos medios estadounidenses, ya encontraron a Cara, la cual estaba escondida en una parte del techo del centro comercial de Louisiana. Mientras tanto, los trabajadores del acuario Blue Zoo comentaron que la pitón birmana se encuentra bien y que un veterinario le dio una revisión médica.

SEE THE MOMENT: Here’s video of Cara the Python was pulled out from the wall somewhere within the Mall of Louisiana. Video is from Blue Zoo Baton Rouge. @WAFB https://t.co/ziVjx9EWIW pic.twitter.com/DFdQBJAeoD

— lizkohTV (@lizkohTV) July 8, 2021