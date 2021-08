“El Poder Judicial está podrido, ministros tienen mentalidad ultraconservadora”: AMLO

Si de por sí dice que en el Poder Judicial le tienen mala fe (con excepción de Arturo Zaldívar… con ése sí se lleva chido, tanto que hasta lo quería dejar más de lo debido), con estas declaraciones que se echa AMLO la cosa no pinta para mejorar.

Durante la supervisión del proyecto “Agua saludable para La Laguna”, el presidente Andrés Manuel López (AMLO) dijo no tener confianza en los miembros del Poder Judicial, ya que desde éste se han concedido amparos en contra de proyectos de su administración… y ya, sólo por ese motivo (no estar de su lado para lucirse con sus obras), considera que el que es uno de los tres poderes de la Unión se encuentra “podrido”.

“¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo; desgraciadamente, el Poder Judicial está podrido. Hay honrosas excepciones, para no generalizar; pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”, acusó el presidente.

En el caso del proyecto “Agua saludable para La Laguna”, AMLO aseguró que éste es una obra que beneficia a todos, sobre todo al pueblo y, por ello, no hay razón para oponerse a él… y menos con recursos jurídicos, como ya lo han hecho miembros de la oposición, lo cual ha ocasionado que el proyecto pare. “Y si ya empezaron los amparos, entonces no vamos a poder terminar la obra”, lamentó el presidente.

¿Hay fallas en el Poder Judicial… o en los proyectos?

Pues, antes de lanzar su dura crítica contra los magistrados y demás miembros del Poder Judicial, el propio AMLO señaló que hay obras que se han tenido que ir modificando, debido a que inicialmente estaban mal planteadas y, de realizarse así, acabarían afectando a la población.

Pese a reconocer esa falla, AMLO pidió a los detractores de proyectos del gobierno no recurrir a instancias legales… mejor solucionar las cosas de otra forma, en negociaciones o consultas.

“Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría: No hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar de que no hay afectaciones, pero no. Nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra, y otra y otra y se nos va el tiempo, y es una táctica dilatoria y no se hace la obra, ya hay hasta licitaciones en este caso”.

En el caso del proyecto de La Laguna, AMLO pidió a los opositores retirar los amparos… no para continuar con la obra (según), sino para que, ya en terreno limpio, se arme un debate entre presidentes municipales, asociaciones de productores, ambientalistas y, con la información que se obtenga, se realice una consulta.