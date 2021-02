La astucia: Policías en EUA usan los derechos de autor para evitar ser exhibidos

La inteligencia. Resulta que últimamente la policía de algunas zonas en Estados Unidos está utilizando la técnica de los derechos de autor para evitar que las grabaciones en las que puedan aparecer sean compartidas en redes sociales o en medios de comunicación.

¿Cómo? La estrategia es la siguiente…

El pasado 16 de enero de 2021 un activista en Los Ángeles se acercó a unos policías para hacerles unas preguntas mientras los grababa con su teléfono celular. Los oficiales no solo no respondieron a sus preguntas, sino que uno de ellos sacó su celular y puso a todo volumen la canción Yesterday, de The Beatles.

La clave es que ese video, por tener esa canción, activa los filtros algorítmicos de las redes sociales que impidan que se suba contenido con canciones con derechos de autor. Entonces, si alguien intenta subir o difundir ese video, las redes sociales bloquearán el contenido e incluso pueden eliminar el perfil del usuario si lo hace varias veces.

La astucia.

De acuerdo con el autor de este video, ya intentó varias veces ofrecer el material a agencias de noticias que cubrieron ese acontecimiento en específico (por el que el activista preguntaba) pero la mayoría se negaron porque la canción de fondo tiene derechos de autor.

Y no es la primera vez que sucede

Esta estrategia de poner una cancionsita de fondo cuando no quieren ser gravados ha sido repetida varias veces por la policía de Beverly Hills. Este video es al menos el tercero que se ha difundido en redes sociales.

A principios de mes, el mismo activista llegó a un departamento de policía para llenar un formulario por una multa que él consideró injusta.

Decidió grabar el asunto para preguntarse al policía las razones de la multa pero en un momento el oficial saca su teléfono y empieza a sonar la canción “Santería” de Sublime. A partir de ese momento el policía no dice más.