Lo que necesitas saber: La mañana de este 16 de julio se percibió un sismo leve en CDMX, pero con suficiente intensidad como para preguntarnos ¿por qué no sonó la alerta sísimica? Aquí la respuesta

¿Lo sentiste? La mañana de este domingo, 16 de julio, un sismo despertó a mucha banda en CDMX. Al menos tu servidor sintió como una “ola” bajo su cama y de inmediato los celulares mandaron una breve alerta a través de SASSLA, la aplicación creada por un joven mexicano. De la alerta sísmica ni sus luces porque no sonó, pero acá tenemos los motivos.

La razón por la que no sonó la alerta sísimica en CDMX pese al sismo 5.2 / Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 despertó a muchos en CDMX

Inicialmente el Sismológico Nacional reportó que el sismo fue de magnitud 5.5, con epicentro en CD. Altamirano, Guerrero. Pero poco después actualizó esta info para dejarlo en 5.2.

De acuerdo, fue leve, sin embargo, el movimiento sí se sintió en muchas zonas de CDMX. En algunas con mayor intensidad que otras. ¿Entonces por qué no sonó la alerta sísmica luego del sismo?

Se registró un sismo de 5.2 perceptible en CDMX

¿Y por qué no sonó la alerta sísmica a pesar de que sí se sintió el sismo?

Pues según Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital, fue por su “baja aceleración”. A través de un breve mensaje en Twitter, Batres señaló además que no se reportaron daños tras el sismo de magnitud 5.2 percibido en CDMX.

“Se registró un sismo con epicentro en Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.5. Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital”.

La razón por la que no sonó la alerta sísimica en CDMX pese al sismo 5.2

A su vez, la cuenta oficial de la alerta sísmica compartió que no sonó porque la energía del sismo en los primeros segundos no alcanzó los niveles necesarios para su activación.

“Sismo detectado el 16-jul-23 a las 07:44:47 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: En la ciudad de Altamirano, Guerrero”.

El motivo por el que no sonó la alerta sísimica

