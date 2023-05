Las elecciones para elegir a la primera gobernadora en la historia en el Estado de México están muy cerca. En Sopitas.com le dimos una revisada a las declaraciones patrimoniales de Alejandra Del Moral y Delfina Gómez.

¿Qué encontramos y qué preguntas nos quedan al respecto? La cosa es que una de las candidatas reporta un patrimonio millonario en propiedades, algunas que compró muy baratas, otras donadas. La otra candidata ha reportado lo mismo todos los años y pues… ¿será?

Foto: Cuartoscuro

Preguntas que nos dejan las declaraciones patrimoniales de las candidatas del Edomex

Lo primero que hay que mencionar, antes de entrarle a las dudas, es que estas declaraciones patrimoniales solo corresponden a los periodos en que fueron funcionarias públicas. Fuera de ello no están obligadas a hacerlas públicas.

Y ya de paso: encontrar las declaraciones de Alejandra Del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD, estuvo en chino. Buscamos primero en la base de datos de DeclaraNet, de la Secretaría de la Función Pública, y nos apareció que las declaraciones sí existen pero que la ahora candidata no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

Pero no nos rendimos, seguimos haciendo solicitudes de transparencia hasta que la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México nos envió la información. Y la primera pregunta tiene que ver con ello…

1- ¿Por qué las declaraciones patrimoniales de Alejandra Del Moral no son públicas en DeclaraNet?

Foto: Cuartoscuro

Ahora, Delfina Gómez. Las declaraciones de la candidata de Morena, PT y Partido Verde sí son públicas.

La cosa es que durante todo su tiempo como servidora pública siempre ha declarado lo mismo: una casa de 186 mil pesos, un carro Tsuru modelo 1997, 5 joyas que valen en conjunto 185 mil pesos y 9 cuentas bancarias (7 son de ahorro). Y ya. No ha agregado nada más.

2- ¿De verdad Delfina Gómez solo tiene esto?

3- ¿Vive en la casa que reporta? ¿El Tsuru de 1997 es su único carro?

Y la pregunta no es porque dudemos que una persona no puede tener solo eso, sino que es parecido al enredo que se armó con los departamentos de Andrés Manuel López Obrador y la donación a sus hijos. Recordemos que en su momento el mandatario afirmó que no tenía nada de nada, que pura austeridad.

Foto: Cuartoscuro

Regresamos con Alejandra Del Moral para irle campechaneando. La militante del PRI reporta tener 4 casas, 3 de las cuales cuestan casi 2 millones y medio de pesos. Una de las casas se la donaron en 1996.

Y no es lo único que le donaron: también un Honda Accord de 2008, obras de arte en 2009 y una casa en un terreno 571 metros cuadrados, por allá de 1995.

4- ¿Todas esas son donaciones… donaciones, donaciones? Cuánta dadivosidad.

Y ya que estamos con esta candidata, para cerrar, hablemos de lo que sí compró. Sabemos que adquirió un terreno 13 mil 113 metros cuadrados en 2020 por un precio de 660 mil pesos.

Si hacemos las cuentas esto significa que lo pagó a 50.3 pesos el metro cuadrado.

5- ¿Dónde está el terrenito y por qué tan barato?

Por acá les dejamos el link de toda la información patrimonial que encontramos y solicitamos para que le eche un ojito.