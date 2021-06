Sucesión del 2024 “no me anima o guía mis tareas”, asegura Ebrard (ay, ajá)

Ya que estos últimos días el tema lo ha rondando en demasía, el propio Marcelo Ebrard ya salió a decir que no, aunque el hueso es jugoso, llegar a ocupar la presidencia de México no es lo que lo anima a levantarse todos los días a chambear.

“Me estoy concentrando en mi trabajo; para mí ese tema (2024) está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede, no me anima o no es lo que guía mis tareas”, señaló el canciller en una breve entrevista ofrecida luego de la presentación del pabellón que México montará en la Expo Dubai 2020.

Según Marcelo Ebrard, ya ni le cae de novedad que lo candidaten (ahhhh), por ello, ya está acostumbrado a que digan que todo lo que hace (en política) va encaminado a esa aspiración presidencial… pero nada más alejado (ay, sí). “Yo trato de ser y he sido un servidor público eficaz, eficiente”.

Como era de esperarse, también fue cuestionado sobre el informe preliminar presentado hace unos días por la empresa noruega Det Nordisk Veritas (DNV)… y bueno, aunque por ahí soltó casi de inmediato una contestación escrita sobre lo que se dijo al respecto del desplome de la Línea 12, agregó:

“Cómo se hizo esta obra; es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos, habrá que ver qué dicen al respecto a algo que es preliminar. Vamos a ver cómo evoluciona la información”.

En su posicionamiento hecho el 16 de junio (día en que DNV presentó su informe), Marcelo Ebrard señaló que durante su administración se promovió la construcción de la Línea 12 del Metro, “como una obra con visión social”. Por ello, se realizaron consultas ciudadanas para saber su era conveniente echar a andar el proyecto, además, se lanzó una licitación pública… la cual ganó ICA-Carso-Alstom.

Ebrard asegura que la construcción de la Línea 12 fue acompañada por “lo mejor de la ingeniería mexicana”, ya que estuvo metido el IPN, la UNAM, así como el Colegio de Ingenieros Civiles.

Aunque respalda el informe de DNV, Marcelo Ebrard señaló que, para esclarecer bien qué causó el accidente de la Línea 12, se requerirá una indagatoria extra, la cual “revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra”… así como todos los informes que se han realizado luego de las revisiones a que ha sido sometida la Línea 12 en los últimos años.