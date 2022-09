En medio de la polémica por el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la diputada Yolanda Torres (PRI) planteó la posibilidad de que el Ejército se quedé unos años más en las calles. Hasta 2028, nomás.

Luego de que la legisladora priista presentó su proyecto para extender el plazo de la participación militar en la Guardia Nacional, primero el líder del PAN, Marko Cortés, advirtió que ésta podría ser la causa de la ruptura de la coalición de Va por México. Y como en el PRI como que no hicieron caso, ahora es la bancada del blanquiazul la que fijó su postura.

Foto: Presidencia

“Los diputados del PAN no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional, la cual fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial”, señaló el encargado de la bancada panista, Jorge Romero, quien recordó que existen acuerdos y compromisos que deberían respetarse (la moratoria constitucional con la que PAN, PRI y PRD se pusieron de acuerdo para impedir que pase cualquier iniciativa que favorezca los intereses del Ejecutivo y Morena… la 4T, pues).

El pasado 2 de septiembre, Yolanda Torres presentó su iniciativa que modificaría el artículo quinto Transitorio de la Constitución, para que, a grandes rasgos, las tareas de seguridad que realiza el Ejército se extiendan de cinco a nueve años. Obviamente los legisladores de Morena ya dijeron que apoyarán la iniciativa que se prevé será votada en sesión ordinaria el próximo 13 de septiembre.

“Yo le aplaudo el gesto a la diputada De la Torre, porque tuvo el tino de plantarla en medio de la difusión ( de mandar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional)”, señaló el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo.

Foto: Carlos Alberto Carbajal-Cuartoscuro.

Aunque pudiera pensarse que la priista va sola, no es así. Ante las advertencias del PAN y PRD de bajar la iniciativa, el líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira, pidió a sus todavía aliados de Va por México leer la propuesta, porque Yolanda de la Torre tendrá el respaldo de sus compañeros de partido. Es decir, no se bajará la iniciativa.

“Creo que no sea leído la iniciativa, no se aprueba nada que perjudique al país (…) va a haber fiesta en todos los cárteles de este país si en 2024 el Ejército ya no puede ayudar en materia de seguridad”, señaló Rubén Moreira en entrevista para Milenio.

Moreira aclaró que, contrario a lo que se pudiera pensar, en el PRI no apoyan la militarización de las tareas de Seguridad que, supuestamente, impulsa Morena: “no es militarizar ni seguir militarizando” lo que propone Yolanda de la Torre.