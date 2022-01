¡El primero de Asia! Tailandia despenaliza la marihuana pero “los viajes” serán limitados

Con la novedad de que Tailandia se convirtió en el primer país de Asia en despenalizar la marihuana. Ahora su Administración de Drogas y Alimentos (FDA) redactó un proyecto de ley para legalizar el cultivo y consumo doméstico de cannabis y su uso recreativo, peeero, solo en algunos lugares.

Tailandia despenaliza la marihuana

Según Bangkok Post, Tailandia es el primer país de Asia en despenalizar la marihuana y ahora sus autoridades de Administración de Drogas y Alimentos redactaron un proyecto de ley para legalizar su cultivo y consumo en casa.

Al respecto, el titular de la FDA tailandesa, Paisarn Dunkum, comentó este pasado lunes 24 de enero que su administración había redactado el proyecto de ley tomando en cuenta la decisión del Ministerio de Salud Pública local para despenalizar la marihuana de la lista de narcóticos.

Además, dijo que el proyecto de ley permitirá a las personas cultivar cannabis para su propio consumo con la condición de que deben informar sobre esta acción a las organizaciones administrativas provinciales… Lo que hay que destacar es que el consumo se permitirá solamente para fines médicos.

Para los que quieran cultivar marihuana para vender, importar, exportar y crear publicidad, deberán obtener la aprobación de la FDA de Tailandia.

¿Qué hay con el uso recreativo?

Para los que quieran echarse un “viajecito”, el Dr. Paisarn indicó que no podrá hacerse en algunos lugares que aún no se han especificado: “Por supuesto, no pasaremos a la etapa de los cafés de cannabis, pero existen diferentes modelos para su uso recreativo en otros países. Seleccionaremos el que mejor se adapte a nuestro contexto social”, agregó.

Será justamente una comisión del Ministerio de Salud Pública, junto a su secretario, la que realizaría las especificaciones de los lugares para su uso recreativo.

Por otra parte, se establece una pena de cárcel de tres años y/o una multa para los que no cumplan con todas estas normas para el uso de marihuana en Tailandia.

Retiran cannabis de lista de drogas

Para finalizar, cabe señalar que fue el mismísimo ministro de Salud Pública, Anutin Charnvirakul, quien anunció que la Oficina de Control de Narcóticos había retirado el cannabis de la lista oficial de drogas controladas.

Sin embargo, esta medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos, dependiente del ministerio, aún necesita la firma del ministro y entrará en vigor 120 días después de su publicación en la gaceta oficial.